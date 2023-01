Horóscopo de 3/1: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Hora de transcender a ressaca moral e física que resta das festas de fim de ano, digerindo o resto das comidas densas e das bebidas doces, tanto quanto dos encontros e convivências forçadas em nome da preservação de tradições. Evita gastar muito tempo nessa recuperação, mas te lança à aventura da vida o mais rapidamente possível, para dinamizar teus planos e aproveitar a temporária alegria do mundo.

Saúda cordialmente as pessoas que encontres, sejam elas teus semelhantes ou diferentes, tanto quanto as pessoas que conheças e também aquelas anônimas desconhecidas com que topas todos os dias. Irradia bons sentimentos ao mundo inteiro com tua presença, e verás que, como resultado, teu andar por entre o céu e a terra se tornará mais fluido, sem tanto tranco, barranco e solavanco.

ÁRIES: Muitas e diversas coisas podem ser feitas agora e se encontram ao seu alcance, porém, quando a multiplicidade reina, surge também a indecisão, porque várias opções seriam igualmente atraentes, mas nem todas têm cabimento.

TOURO: O conforto é importante, mas viver em dependência do conforto absoluto não é recomendável, porque sempre haverá algo fora da ordem, algo que destoe e produza um tanto de desconforto O ambiente ideal é só temporário.

GÊMEOS: Andar para o lado oposto do mundo é sua sina, mas isso não é algo que você precise enfatizar o tempo inteiro, porque dessa maneira correria o risco de sua alma se transformar na chata de todas as histórias.

CÂNCER: É insuficiente ouvir a voz da alma se depois a personalidade faz qualquer outra coisa diferente da orientação interior. Ouvir a voz da alma, todo mundo ouve, já seguir suas orientações, isso é só para os corações fortes.

LEÃO: Se os encontros acontecem por mera casualidade ou porque há toda uma ordem por trás desses, isso é irrelevante, porque o que realmente importa neste momento é que você articule seus interesses nesses encontros.

VIRGEM: Considere o seguinte, tudo que você faz neste momento se encontra em exposição. Portanto, vale a pena refletir sobre o tipo de imagem que sua presença projeta, e como essa é avaliada pelas pessoas com que se relaciona.

LIBRA: Entre o que seja necessário e o desejável há normalmente uma distância considerável, que sua alma precisa conciliar, já que não há tempo suficiente para tudo entre o céu e a terra. As escolhas são inevitáveis.

ESCORPIÃO: Nem todo dia há de ser emocionalmente vibrante, com experiências colossais, porque a alma nem daria conta desse tipo de vida. É melhor aceitar as limitações como uma forma de legitimar o descanso.

SAGITÁRIO: Há entreveros que as pessoas não conseguem descartar, porque revelam a teimosia que cada uma delas impõe, independentemente de as circunstâncias provarem que está todo mundo equivocado. Melhor sair dessa.

CAPRICÓRNIO: A vida continua mostrando a você inúmeras potencialidades, mas é justamente pelo excesso delas que a alma fica cheia de indecisões, já que seria impossível tomar conta de todas. As decisões são inevitáveis.

AQUÁRIO: Toda situação que brindar com alegria há de ser bem-vinda, porque nesta parte do caminho nada seria mais valioso do que esse estado leve de ânimo com que só a alegria pode brindar. É fácil obter alegria, é de graça.

PEIXES: Arrume, organize, ordene, planeje, coloque cada coisa em seu devido lugar, o caminho pela frente é longo e sinuoso, e vale a pena ter tudo o mais arrumado possível para não perder o domínio da situação. É assim.