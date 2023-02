Horóscopo de 20/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus ingressa em Áries; Lua Nova em Peixes.

Enquanto nossa humanidade não tratar as questões espirituais como uma realidade que merece atenção cotidiana para construir uma relação solidária, continuará dando voltas em busca de soluções para problemas que ela mesma cria ao ignorar as realidades maiores em que nossa existência se insere e adquire sentido.

As questões espirituais são tratadas, em parte, pelas religiões, mas como todas, sem exceção, adotam vieses dogmáticos e estabelecem padrões de vida incompatíveis com a realidade das pessoas comuns, há algum tempo se ensaiam experimentos novos para estabelecer o relacionamento com o mundo espiritual e a aproximação humana ao Divino.

Enquanto a aproximação ao Divino não for a prioridade humana, continuaremos batendo nas teclas erradas para consertar os problemas.

ÁRIES: Evite a precipitação, se é que essa façanha estiver ao seu alcance. Evite a precipitação, porque o alívio que você obteria com ela seria ensombrecido rapidamente pelos problemas maiores que essa causaria.

TOURO: Nem todas as pessoas que circulam pela sua vida atualmente são de sua preferência, e mesmo que o sejam, fica difícil as inserir no cenário pelo qual você transita. Isso vai se resolver com tempo e paciência.

GÊMEOS: Tudo que de melhor poderia ser feito agora requer trabalho em conjunto, com espírito de colaboração e solidariedade, de várias pessoas, as quais, por sua vez, se encontram ocupadas em outros assuntos. Congregação.

CÂNCER: Da ideia à prática é melhor fazer o caminho mais curto possível neste momento, porque seria melhor aceitar uma dose de bagunça e desordem, em vez de preferir investir seus recursos na manutenção de tudo como está.

LEÃO: É desnecessário alongar os dramas, o melhor a fazer é tocar a bola para frente e continuar seu jogo, independentemente de as coisas terem dado certo nos relacionamentos, dos quais sua alma esperava muito melhor resultado.

VIRGEM: Ninguém consegue se dar bem com todas as pessoas o tempo inteiro, há um limite definido para a simpatia, porque, afinal, há mais o que fazer do que ficar brincando de diplomacia todos os dias. Cada macaco em seu galho.

LIBRA: Todas as pessoas são simpáticas quando querem algo de você, portanto, seria melhor que você afiasse a visão para enxergar além das aparências, compreendendo o jogo de interesses, que é o grande motivador da simpatia.

ESCORPIÃO: Tudo dá trabalho, a essa altura sua alma deveria saber disso pela própria experiência. Porém, os desejos, quando emergem, não fazem a conta, apenas induzem você à realização, custe o que custar. Às vezes custa demais.

SAGITÁRIO: Apesar dos receios, é melhor seguir em frente e observar o efeito de suas ações, para ir fazendo ajustes sobre a marcha. Considere que nada do que é dito e pensado consegue abranger a complexidade do cenário atual.

CAPRICÓRNIO: Valerá a pena sossegar um pouco, deixar a ambição descansando e partir para algo mais seguro neste momento, a não ser que você prefira optar pelo estresse maior que tudo provocará, por obra da insistência.

AQUÁRIO: Evite aceitar as coisas como são se por ventura elas não se encaixarem dentro de suas expectativas. É preciso se movimentar ativamente para forçar um pouco o rumo das coisas, de acordo com seus desejos.

PEIXES: Ainda que de forma um pouco atrapalhada pela precipitação, melhor fazer algo do que ficar esperando pela providência do Universo, a qual está disponível, mas precisa de seu movimento ativo para se manifestar. É assim.