Horóscopo de 6/1: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Cheia em Câncer.

Não há começo, nem meio nem muito menos ainda fim, senão uma eterna continuidade dos procedimentos da Vida de nossas vidas, portanto, não há nada com que se preocupar, e muito com que se ocupar, fazendo planos para a eternidade, e cuidando de todos os detalhes para que sejam realizados. Sim! Faz planos para a eternidade, e não apenas para este ano convencional que acabou de começar.

Faz planos para a eternidade, pois nesse tempo até a suave água torna a dura pedra lisa e polida, esculpindo nela formas curvas e belas.

Faz planos para a eternidade e te dedica a construir algo todos os dias em nome desses planos, e isso te servirá para transcender a ansiedade, que não quer saber de eternidade, mas da urgência imediata. Faz planos para a eternidade, porque essa é a real realidade.

ÁRIES: Cortar os laços com tudo que empaca seu caminho, isso seria ideal, mas a realidade é cheia de limitações e compromissos que, na prática, não poderia ser deixados de lado por decreto. Assim começa o processo de mudança.

TOURO: O mais importante de qualquer conversa é encontrar a hora oportuna para essa acontecer e, assim, os temas abordados encontrarem receptividade em vez de resistência. É propício aguardar pela hora oportuna.

GÊMEOS: As coisas são como são, mas nossa humanidade tende a interpretar a realidade dentro de conceitos morais e românticos, sempre descrevendo como tudo deveria ser, e não como é. São duas realidades que acontecem simultaneamente.

CÂNCER: Ainda que você sinta enorme impulso de se expressar e tomar algumas iniciativas, considere o seguinte, o cenário está muito sobressaltado e as pessoas reagem com força desmedida a tudo que as deixa nervosas.

LEÃO: Os humores oscilam e isso não deveria ser levado muito a sério, mas acompanhado com leveza e alegria, já que de nada adiantaria se irritar com o que de qualquer maneira aconteceria. A alegria é o santo remédio.

VIRGEM: Nem todos as pessoas que você precisa conhecer serão do seu apreço, mas muitas atenderão a algumas necessidades e consolidarão certos interesses. Assim é a coreografia da construção dos relacionamentos sociais.

LIBRA: Sua alma reconhece que há coisas que precisam acabar e ser deixadas de lado definitivamente, mas, como sempre, há apego emocional e, por isso, essas coisas subsistem, apesar de não terem o mesmo sentido de antes.

ESCORPIÃO: Enquanto seu entendimento a respeito da vida continuar se ampliando e incluindo conceitos que em outros tempos teriam parecido inaceitáveis, pode ter certeza você que a melhora também acontecerá. Na mesma proporção.

SAGITÁRIO: O tempo passa e sua alma se dá conta de que andou dando importância a questões que eram fúteis e superficiais, mas ainda não sabe como mudar sua relação com elas sem parecer tola. Melhor a tolice do que a teimosia.

CAPRICÓRNIO: Você percebe que este momento não é igual a qualquer outro, mas não sabe definir onde estaria a originalidade. Continue observando os acontecimentos e se envolvendo um pouco mais diretamente nesses. Lucidez.

AQUÁRIO: Quando a alma precisa de quietude ela parece desidratar e o humor vai junto. Aceite com calma essa situação, sem tirar conclusões precipitadas a respeito, porque é uma condição temporária. Ria dela e siga em frente.

PEIXES: Faça o que você gosta, contudo, se o que você gosta se alinha com o que as pessoas próximas também apreciam, então você transitará pelo cenário perfeito, pelo menos por alguns instantes, que parecerão eternidade.