Horóscopo de 23/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Vazia das 7h20 até 14h37

Nem todos os dias são talhados para que empreendas façanhas heroicas, alguns, como hoje, podem ser de simples descanso e despreocupação, porque o cenário não admitiria qualquer outra coisa e, também, porque o ideal de heroísmo não há de preencher todo teu tempo com exigências que não estarias à altura de desempenhar.

Na hora de nossa morte nossa consciência percebe a síntese da existência que está finalizando na forma de uma mitologia, pela trama dos atos heroicos e hediondos em que nos envolvemos, que muito provavelmente possam ser contados com os dedos das mãos, enquanto o resto do tempo são expressões ordinárias que não merecem registro e se diluem sem nada provocar. Pois bem, hoje não te obrigues a fazer nada de grande destaque, apenas te dedica a estar bem com tua própria alma.

ÁRIES: As pessoas se entendem, as mesmas pessoas se desentendem, e nunca se sabe quando e como essas oscilações são postas em marcha, só se sabe que quando acontece há de se encontrar uma forma de navegar por isso com soltura.

TOURO: Sentir-se com a corda toda não significa que deve soltar amarras e se lançar precipitadamente a fazer tudo que andou procrastinando nas últimas semanas. Fique à vontade com a vida que leva, não precisa mais nem menos.

GÊMEOS: A clareza não está disponível sempre, e nos momentos de sua ausência é melhor silenciar, evitando reagir de forma precipitada ao que as pessoas dizem ou comentam, porque provavelmente haverá um engano de interpretação.

CÂNCER: Há descansos que descansam, mas há outros que cansam mais ainda. Começar a semana útil com cansaço pesando na consciência não é o melhor dos cenários, mas tampouco tire conclusões precipitadas, porque isso vai passar.

LEÃO: Quando o humor alheio não está lá essas coisas, melhor você não pedir opinião de nada, mas fazer o que estiver ao seu alcance sem provocar comoções ou conflitos, porque esses seriam inúteis e contraproducentes. Melhor não.

VIRGEM: Respire o dia com tranquilidade, sem exigir resultados concretos nem muito menos tirar conclusões sobre toda a semana com seu estado de ânimo atual, porque esse ainda vai mudar muito, em todos os sentidos possíveis.

LIBRA: O bem-estar prolongado é o que pode ser sustentado a despeito da rotina que conspira contra sentir-se bem. O bem-estar prolongado é uma questão de consciência, de ficar à vontade com sua percepção da vida, sem exigências.

ESCORPIÃO: As emoções amplificam os acontecimentos, e lhes outorgam sobrevida, as imagens ficam ricocheteando entre a mente e o coração, e isso cansa. Procure respirar e entender que isso vai passar, sem deixar rastros.

SAGITÁRIO: A agitação do ambiente afeta seu estado emocional? Ou seu estado emocional agita o ambiente? Talvez não seja nem uma coisa nem a outra, ou uma mistura das duas, a questão apenas é administrar esse cenário.

CAPRICÓRNIO: Você não precisa se preocupar com suas preocupações, porque elas estarão sempre por aí, bem à mão, não se perdem, mas o que seria bom é você não se perder nelas, porque há coisa mais importante para se fazer.

AQUÁRIO: Que tudo pareça favorável não é o mesmo que seja realmente favorável, porque às vezes, de tanto desejar um resultado, a alma fica completamente cega a todos os detalhes que compõem o cenário. Tenha isso em mente.

PEIXES: Nem sempre a consciência e a realidade convergem, há momentos, como agora, em que a consciência voa por galáxias distantes e, enquanto isso, há toda uma série de tarefas para cumprir. Como conciliar esta oposição?