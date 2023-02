Horóscopo de 23/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Recebemos as impressões objetivas e subjetivas da realidade, as expressamos dentro do alcance de nossa compreensão e instrumentos disponíveis, e esse movimento, por sua vez, impressiona outras pessoas e os outros reinos da natureza, e assim continua, sem interrupção, a circulação de vida através de tudo e de todos, requerendo alimento de todos os tipos e dimensões, porque a vida se alimenta de vida produzindo variações dentro de um espectro infinito de possibilidades.

Não há descanso na vida, mas nossa humanidade anda exausta, e isso fala mundos a respeito de o quanto andamos todos desconectados da coreografia maior em que estamos inseridos e na qual está todo o sentido de nossas existências, porque se conexão sistemática houvesse, experimentaríamos sempre toda a Graça e magnificência da coreografia cósmica.

ÁRIES: Todo mundo quer validar sua própria e particular opinião sobre o que acontece, mas apesar da legitimidade desse movimento, não seria pertinente neste momento perder tempo atendendo a toda essa diversidade. Melhor não.

TOURO: Em algum momento você teria de sair da zona de conforto e se atrever a colocar algo em ação, mesmo sofrendo por milhões de incertezas, dilemas e inseguranças. Chega uma hora em que é melhor agir e ver os resultados.

GÊMEOS: Coloque seus ideias em prática, mesmo que o tempo esteja tomado por tantas tarefas que pareça inevitável ter de deixar seus ideais para depois. Agora a alma sente a urgência de se conectar a algo maior do que ela.

CÂNCER: Tudo que anda acontecendo, por perto e distante, impressiona demais sua alma, que fica intoxicada com tanta informação sem saber ao certo o que fazer. Por enquanto, nada faça, absorva as informações e descanse.

LEÃO: Apesar de todas as discórdias que subjazem nas entrelinhas dos relacionamentos, todas as pessoas precisam umas das outras, portanto, o único destino possível é chegar a um acordo, mesmo que seja apenas temporário.

VIRGEM: Enquanto as pessoas se dispersam com entretenimentos diversos, procure manter o foco em suas pretensões, porque este é um momento produtivo, cujos resultados serão mais eficientes do que em outros tempos.

LIBRA: A precipitação tende a produzir efeitos negativos, mas há um momento em que é melhor pecar pela velocidade da ação do que ficar ruminando de novo todos os dilemas, que sua alma sabe muito bem são insolúveis.

ESCORPIÃO: Nada está tão bem elaborado, ao ponto de não haver nenhuma dúvida quanto aos resultados. Sua alma detesta dilemas, e por isso se convence de tudo estar pronto, mas essa não seria uma atitude sábia neste momento.

SAGITÁRIO: De alguma maneira, a verdade virá à tona, e quando isso acontecer, sua alma precisará estar preparada para aceitar o que, por enquanto, pareceria inaceitável. A verdade não está com ninguém, ela é o que é.

CAPRICÓRNIO: Por enquanto, sua capacidade não alcança os objetivos pretendidos, e isso há de ser um incentivo para sua alma continuar treinando e se aperfeiçoando no uso dos instrumentos necessários à realização.

AQUÁRIO: Nem sempre a coerência entre as intenções e as ações empreendidas importaria tanto quanto agora, porque este é um momento único, pleno de potencialidades, que dependem desse tanto de coerência. É assim.

PEIXES: Quando suas atitudes estiverem mais amadurecidas pela reflexão, então será a hora certa para as colocar em prática. A precipitação seria um tiro saindo pela culatra, muito contraproducente. Melhor amadurecer tudo.