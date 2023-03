Horóscopo de 23/3: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Plutão ingressa em Aquário.

A intuição não deve ser confundida com a sensibilidade, porque enquanto esta é uma percepção visceral, da telepatia de sentimentos, a intuição é uma conexão com conjuntos mais amplos e sofisticados de experiência, cujos resultados se aplicam a grandes grupos de pessoas, e nunca para satisfazer a ambição ou desejos de um indivíduo.

A realidade humana é grupal, tudo em nosso reino acontece e se desenvolve em conjunto, mas nossa humanidade se agarra com firmeza à sua experiência individual, inflamada pela ideia de que assim se salva da opressão do Estado, que a pretende despersonalizar, sem atentar ao fato de que de tanto venerar a experiência individual, nossa humanidade comete individualmente os mesmos ou piores abusos do que o Estado, sendo essa a vitória da tirania, existirmos todos separados e em confronto.

ÁRIES: Sempre você vai precisar de pessoas, mas nem sempre as mais úteis serão as simpáticas, aquelas com as quais sua alma se sente à vontade, porque com elas tudo ficaria no mesmo lugar, não produzindo avanços significativos.

TOURO: As pessoas com que você precisa lidar a partir de agora não são fáceis, e algumas delas são perigosas mesmo, porque suas pretensões são muito altas e nessa dimensão só há predadores. Procure ter isso em mente com clareza.

GÊMEOS: Você pode repetir o que as outras pessoas afirmam, fazendo com que as palavras alheias sejam suas, e isso será bom, porém, muito melhor será quando você praticar o que predica, porque esse conhecimento será para sempre.

CÂNCER: O que é a verdade? Nada mais e nada menos do que aquilo que, quando praticado, produz benefícios ao maior número possível de pessoas. A Vida é a verdade, e ela não é indiferente a absolutamente nenhuma entidade.

LEÃO: A trama dos relacionamentos sociais vai mudar muito nos próximos anos, e sua alma conhecerá labirintos que antes apenas suspeitava, e que agora se mostrarão com todo realismo e crueza. Tudo em nome do amadurecimento.

VIRGEM: Aquilo que sua alma pretende realizar não acontecerá como resultado de golpes de sorte, mas de constante e persistente esforço. Nem sempre as coisas são assim, mas dessa vez o caminho é esse para sua alma.

LIBRA: Os sentimentos nobres podem não ser a moeda corrente dos relacionamentos, muito pelo contrário até, porém, justamente por ser raros é que são tão valiosos. Não seria sábio desprezar os sentimentos nobres.

ESCORPIÃO: Aquilo que estava adormecido desperta e produz comoções de todos os tipos, entretanto, sua alma não há de encarar isso como um contratempo nem muito menos como castigo, mas como a chance de se libertar.

SAGITÁRIO: Tudo precisa ser explicado com a maior fidelidade possível aos fatos, sem interpretações nem muito menos segundas e ocultas intenções de puxar a sardinha para seu lado, desconsiderando a realidade. Isso não.

CAPRICÓRNIO: Suas pretensões materiais são legítimas, mas se você não amadurecer espiritualmente na mesma medida do poder material que conquistar, pode contar com que o caminho será de decadência e não de prosperidade.

AQUÁRIO: O poder que as pessoas têm individualmente é nada comparado ao poder que emana dos grupos de pessoas congregadas em torno das causas nobres o suficiente para produzirem o bem coletivo. Essa é a verdadeira sina.

PEIXES: Se não houvesse nenhum fingimento nem simulação, é certo que grande parte dos relacionamentos deixaria de fazer sentido. Talvez seja impossível brandir todas as verdades, mas é preciso você praticar a verdade.