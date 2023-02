Horóscopo de 28/2: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.

Em vez de questionar a ambiguidade de teus sentimentos em relação a algumas pessoas que te servem de referência, porque são próximas e cotidianas, ou a ambiguidade de teus sentimentos em relação às tarefas e obrigações que cumpres cotidianamente, aceita com naturalidade esse estado de ânimo, porque ser humano algum, que seja sincero com sua própria alma, poderia se declarar absolutamente coerente.

Exigir coerência da própria alma é mais um dos tentáculos da severidade moralista a que todos nos acostumamos, porque é familiar, mas que vai socavando ao longo do tempo a relação leve e alegre com a vida que todos poderíamos desfrutar, sem ficar nos cobrando, e cobrando dos outros uma postura artificial, e pior ainda, levando isso a sério como se fosse o fim do mundo simplesmente ser como verdadeiramente somos.

ÁRIES: Importa pouco que tudo tenha desandado em tempos recentes, o que importa é o quanto você continuará fazendo para, não apenas superar os incidentes, como também ir muito além do que tinha imaginado no começo. É por aí.

TOURO: Enquanto as pessoas focam a atenção em assuntos que para sua alma são banais demais para serem percebidos, há todo um universo de sensações e experiências íntimas que mereceriam todo o foco, mas que passam despercebidas.

GÊMEOS: Apesar dos pesares, a vida fica interessante de novo e as coisas caminham de um jeito que sua alma gosta. Aproveite a onda para dar forma às questões que você considera essenciais, sem as quais nada mais vale a pena.

CÂNCER: Há muita mais vida para experimentar do que aquilo que você se acostumou a chamar de sua vida. Aventuras perfeitas se desenham no horizonte, mas como aproveitar o chamado se o tempo todo está tomado por rotinas?

LEÃO: As tensões nos relacionamentos não precisam ser resolvidas através de conflitos, o que seria contraproducente. Essas tensões precisam ser resolvidas através de dinâmicas criativas, tentativas de pensar fora da caixa.

VIRGEM: Valerá a pena fazer acordos e se aliar às pessoas que, por enquanto, são postas à distância por criarem conflitos. Este é um momento que não pode ser avaliado pelo que aconteceu no passado, mas pela potencialidade.

LIBRA: Os instrumentos e ingredientes estão todos aí, mas espalhados de uma forma que se você não tomar a iniciativa de os reunir com empenho e boa vontade, provavelmente a oportunidade deste momento passará em brancas nuvens.

ESCORPIÃO: As experiências andam meio embaralhadas, e isso merece mais atenção de sua parte, para não correr o risco de avaliar como importantes algumas questões que, na prática, não mereceriam tamanha atenção. Tudo em seu lugar.

SAGITÁRIO: As tensões se resolvem na harmonia, mas a harmonia não acontece naturalmente, é produto do esforço e boa vontade das pessoas envolvidas, dispostas a encontrar um ponto em comum que substitua os conflitos.

CAPRICÓRNIO: Você pode dar todas as voltas que quiser em busca de uma maneira de não ter de assumir as iniciativas devidas, porém, será tempo perdido e, no fim, você terá de fazer o que tentava evitar, assumir a iniciativa.

AQUÁRIO: Ampliar o entendimento sobre a vida é urgente, porque há vida mais abundante disponível para ser experimentada, e seria uma pena deixar passar este momento o tratando como se fosse qualquer outro. Isso melhor não.

PEIXES: Há um círculo infranqueável, além do qual sua alma nem conseguiria ir porque a imaginação não chega a tanto. Dentro desse círculo infranqueável há muitas coisas que merecem mais atenção e concentração.