Horóscopo de 3/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Vazia das 11h23 até 12h17

A experiência humana de vida é de extrema complexidade, porque nossa consciência tem de se haver com existir simultaneamente em diversas dimensões objetivas e subjetivas, e cada uma dessas requer alimento e investimento de tempo para ser administrada, e não é todo dia que nos sentimos com essa bola toda, ao contrário, andamos exaustos e sinceramente desesperados por fingir que estamos no domínio, quando na verdade não controlamos coisa alguma.

Ninguém, em seu são juízo, pode se livrar dessa condição, porque ela é resultado do somatório da angústia de todas as pessoas que respiram entre o céu e a terra junto com cada um de nós, esse é um problema que não se pode resolver com autoconhecimento nem com esforço individual, é algo coletivo que só se resolve com esforço coletivo também.

ÁRIES: Distinguir as necessidades dos desejos é muito importante, porque é assim que você saberá sempre tomar decisões mais sábias a respeito de tudo. Esse é o trabalho de toda uma vida, e de talvez mais de uma vida. Trabalho eterno.

TOURO: Há comportamentos que serviram de apoio durante muito tempo, mas que não dão o mesmo resultado de sempre quando repetidos. É hora de passar em revista seus comportamentos, para não perder tempo com coisas inúteis.

GÊMEOS: Se todas as emoções vividas em pensamentos se transformassem magicamente em realizações, então você veria toda a riqueza imaginada. Porém, da emoção à ação construtiva há sempre um longo caminho a percorrer.

CÂNCER: Viver bem a maior parte do tempo, esse é o trabalho alquímico a que todo ser humano com mínimo juízo há de se dedicar. Viver bem não pode ser uma experiência aleatória, no meio do barulho do sacrifício e do sofrimento.

LEÃO: Para mudar é preciso tomar a iniciativa de mudar, porque se ficar esperando que as mudanças chovam em sua horta, nada mudará, tudo ficará na mesma e, ainda por cima, haverá mais decepção em sua alma porque nada acontece.

VIRGEM: Essa tensão toda prenuncia um movimento que sua alma não consegue decifrar ainda, e isso gera ansiedade, porque representa algo que não se pode controlar. Porém, com mínima serenidade e confiança, você verá maravilhas.

LIBRA: Seria ótimo se todas as pessoas se entendessem e pudessem conviver, mesmo que existam diferenças marcantes entre elas. Porém, esse experimento social ainda é muito rudimentar, as pessoas preferem se desentender.

ESCORPIÃO: Este é seu momento de exposição, e não importa que sua alma se sinta preparada ou não para isso, de toda maneira o cenário está montado e seu papel é de protagonista. Como você aproveitará esse movimento?

SAGITÁRIO: De uma forma ou de outra, o cenário pelo qual você transitará nos próximos meses será muito diferente daquele que sua alma imaginava até pouco tempo atrás. Melhor assim, vale a pena ampliar o entendimento sobre a vida.

CAPRICÓRNIO: De vez em quando é preciso arriscar, e isso significa apostar numa das alternativas que você tem pela frente Nenhuma aposta garante sucesso, porque senão não se chamaria de aposta. Em frente com as apostas.

AQUÁRIO: É mais fácil dividir as pessoas do que as convencer para que se unam em torno de um objetivo em comum. Por que será que as coisas são assim? Essa reflexão dá muito pano para a manga, mas não leva a conclusão alguma.

PEIXES: As intenções, se forem puras, conduzirão você em segurança por um caminho arriscado, mas próspero. Tudo depende do seu grau de atrevimento e de sua aceitação de todos os riscos que o caminho inclui. Só isso.