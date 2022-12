Horóscopo de 30/12: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quarto crescente em Áries.

Se tua jornada entre o céu e a terra se completar bem, voltarás ao início, mas não para encontrar o mesmo, já que será diferente, e sim porque o início das coisas é o lugar e tempo do Divino, pois, na Graça do Espírito não há destino, porém, um andar que aproxima o tempo inteiro, assim é a eternidade de sua presença.

Faz as pazes com tua alma e evita te acomodar nas tuas vitórias, porque o caminho se renova uma e outra vez, e se isso te der angústia e exaustão, é porque não chegaste a lugar algum, tua jornada tem uma longa e sinuosa viagem ainda, para recuperares a alegria de viver, não porque ela seja produto de ignorar a complexidade existencial, mas porque a alegria é a única prova que temos da realidade do Divino e de toda sua colossal operação, na qual nos movimentamos e somos.

ÁRIES: Tudo pode ser realizado, mas não de forma mágica, portanto, é fundamental que você avalie com bom senso todo o esforço envolvido em cada pretensão que sua alma tiver. Com essa medida, você fará escolhas melhores.

TOURO: Há coisas que são praticáveis e outras que são impraticáveis, porque mesmo que todos os ingredientes estejam disponíveis, não há liga entre esses, e seria um esforço inútil de sua parte insistir nesse sentido.

GÊMEOS: Evite mergulhar em preocupações antigas, porque sua alma já comprovou, pela própria experiência, que esse estado de ânimo distancia da perspectiva de encontrar alguma solução para cada caso. Melhor isso não.

CÂNCER: Os assuntos que as pessoas apontam de forma inadvertida são delicados para sua alma, que preferiria não colocar nada disso sobre a mesa. Faça cara de panorama e finja que não ouviu, assim nada ficará muito claro.

LEÃO: Reunir as pessoas não é fácil, porque cada uma delas tem seus próprios planos. Porém, apesar dos contratempos e adversidades, você verá que conseguirá reunir um bom grupo, com o qual passar bons momentos. É assim.

VIRGEM: Desejar não é suficiente, apesar de parecer, porque a força do desejo é tão potente que dá a impressão de que tudo vai acontecer magicamente. Porém, na prática as coisas são muito diferentes dessa pretensão.

LIBRA: As conclusões que você tira da realidade atual têm cara de definitivas, porém, são temporárias, porque as coisas vão mudar de forma substancial nas próximas semanas, e só aí você terá uma visão clara das perspectivas.

ESCORPIÃO: Sua capacidade de investigação é infinita, porém, há cenários existenciais em que tudo está evidente e exposto, e não haveria nenhuma necessidade de investigar coisa alguma. Porém, esse instinto continua buscando.

SAGITÁRIO: Mantenha a maior clareza possível sobre seus verdadeiros propósitos a respeito de tudo e de todos, porque não deve haver engano algum nesta parte do caminho, especialmente você não deve enganar sua própria alma.

CAPRICÓRNIO: As pequenas coisas hão de ser bem-vindas, porque ainda que contrastem com suas verdadeiras pretensões, assim mesmo representam os pontos de apoio para sua alma considerar que está tudo certo, no mundo incerto.

AQUÁRIO: Seus planos podem eventualmente dar certo, mas acontece que talvez não sejam os melhores planos possíveis, e quando realizados sejam frustrantes. Portanto, mantenha a mente e coração abertos ao que der e vier.

PEIXES: As coisas e pessoas não estão nos lugares certos, mas tampouco sua alma poderia afirmar que está tudo fora da ordem. Considere o seguinte, o mundo está de ponta-cabeça, e isso afeta a vida pessoal de todos.