Horóscopo de 31/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Não somente da rigorosa responsabilidade que cumpre todos os deveres e obrigações se faz o bom destino humano, mas também dos momentos de diversão e entretenimento que produzem a exaltada alegria que garante que todo o resto valha a pena, porque penas sempre haverá.

Se tu te perdes no entretenimento e negligencias teus deveres, então haverá penas para pagar, mas se te dedicas com tanto afinco às tuas responsabilidades que não te sobra momento algum para te distraíres, podes contar com que isso também te penalizará.

O ser humano que é deixado em paz, que não é posto sob pressão constante, o ser humano que não se intimida com o rigor nem tampouco intimida outrem com ameaças, esse ser humano sabe desfrutar da vida sem que necessariamente isso faça com que desvalorize seus deveres.

ÁRIES: Um pouco de divertimento e leveza é o que sua alma precisa nesta parte do caminho, mesmo que haja assuntos graves que requeiram a sua atenção, e principalmente se assim for. Ninguém é obrigado a ficar de cara amarrada.

TOURO: Apesar dos pesares e de todas as dificuldades que este momento da história humana impõe a todas as pessoas, sua alma vive um momento de serenidade, que precisa ser desfrutado com leveza e despreocupação. Em frente.

GÊMEOS: No meio das coisas que se repetem todos os dias parece se esconder uma contrariedade que, apesar de não dar as caras, sua alma pressente. Vale a pena investigar, porque em geral são coisas pequenas apenas, sem importância.

CÂNCER: Mesmo que haja ainda diversos inconvenientes e contrariedades, sua alma não é obrigada a se estressar, muito pelo contrário até. Seria melhor, para todos inclusive, que agora você relaxasse e buscasse conforto.

LEÃO: Como fazer algo único e original num mundo em que parece não haver mais lugar para algo novo? Esse é um dilema que sua alma vai ter de resolver da melhor forma possível, porque não pretende seguir os passos de ninguém.

VIRGEM: Faça silêncio a respeito de suas inquietações, porque neste momento tenderiam a ser interpretadas de forma distorcida e, assim, o que seria um pedido de ajuda acabaria atraindo críticas e contrariedades. Melhor não.

LIBRA: Vai valer muito a pena você se reaproximar daquelas pessoas que influenciaram seu caminho em outros tempos, mas que por essas coisas da vida se separaram e distanciaram. A reaproximação ressuscitará coisas boas.

ESCORPIÃO: Busque seus benefícios pessoais, mas não faça isso a expensas dos benefícios das outras pessoas envolvidas, porque se isso acontecer, não importa quais vantagens você conquistar, a conta futura será difícil de pagar.

SAGITÁRIO: Quando a variedade de opções é muito ampla e diversificada, isso atrapalha bastante a tomada de decisões, porque a alma tende a ficar encantada com algumas possibilidades que, na prática, não levariam a nada.

CAPRICÓRNIO: Temor e ansiedade são companhias do caminho, mas sua alma pode tomar distância delas e se tornar indiferente às suas orientações porque, de fato, nada de novo nem muito menos de bom elas têm para contribuir.

AQUÁRIO: Ouça com atenção o que as pessoas dizem a você, mas cuide para se manter firme em seus pontos de vista, encontrando uma maneira diplomática para os fazer prevalecer. Discussões não ajudarão, diplomacia sim.

PEIXES: Faça pouco, mas faça bem, esta é a melhor orientação para este momento de sua vida, que parece não ter grande importância, mas ao mesmo tempo encerra potencialidades, tesouros ocultos que valeria a pena explorar.