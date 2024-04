IBGE vende mapa com Brasil no centro do mundo. Saiba como comprá-lo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai começar a vender o mapa-múndi com o Brasil no centro do mundo a partir desta terça-feira (16/4). A representação tinha sido divulgada em evento na Casa G20, no Rio de Janeiro, em 9 de abril.

O IBGE informou que decidiu comercializar o mapa-múndi na loja virtual “devido ao grande sucesso desse lançamento”. Conforme o instituto, a decisão foi tomada após diversos pedidos e consultas sobre a disponibilidade do mapa.

Um exemplar no formato A3 (42 cm x 29,7 cm) custa R$ 10, mais a taxa do frete de entrega.

O IBGE disse que também pretende vender o mapa-múndi em outros tamanhos ampliados, como A0 (118,9 x 84,1cm) e A1 (84,1 x 59,4cm).

Ainda na manhã desta terça, o mapa ficou esgotado na loja virtual do IBGE.

Mapa-múndi do IBGE esgota no primeiro dia de vendas Mapa-múndi com Brasil no centro do mundo O mapa-múndi tem a marcação dos países que fazem parte do G20 e dos que têm representação diplomática brasileira. O IBGE destaca que a representação é uma boa oportunidade de o Brasil ser visto em relação às maiores economias do mundo.

mapa

Reprodução/IBGE

Randolfe

Senador Randolfe Rodrigues Reprodução/IBGE

Paulo Pimenta

Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta Reprodução/IBGE

Padilha

Secretário de Relações Institucionais, Alexandre Padilha Reprodução/IBGE

Pacheco novo mapa

Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco Reprodução/IBGE

Lula recebe novo mapa

Marcio Pochmann entregou o mapa-múndi ao presidente Lula

Ao contrário do modelo feito pelo IBGE, os mapas-múndi mais tradicionais colocam Europa e África alinhados ao centro, com as Américas à esquerda e a Ásia à direita. Contudo, não há forma correta de representar o planeta, pois isso depende do ponto de vista do observador.