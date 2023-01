Saiba como foi a primeira edição do Prefeitura no Seu Bairro de 2023

Edição do Prefeitura no Seu Bairro na Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa (Foto: Wesley Morau)

Na última sexta-feira (13), ocorreu a primeira edição do Prefeitura no Seu Bairro de 2023 na Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, localizada no bairro Castelinho. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a primeira-dama Penélope Belitardo, secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal e vereador Tequinha Brito, os vereadores Ailton Cruz, Ailton Lacerda, Clemeson de Jesus Castro, Joris Bento Xavier, Marcelo Teixeira, Luizinho e Bernardo Cabral; e comunidade em geral.

O evento tem como intuito estabelecer maior proximidade entre as ações disponibilizadas pela gestão pública e os teixeirenses — característica demarcada pelo prefeito Dr. Marcelo Belitardo: “buscamos um contato mais próximo com o cidadão carente, que muitas vezes apresenta dificuldade em acessar nossos serviços e equipamentos. O Prefeitura no Seu Bairro continua neste ano com a proposta de alcançar os teixeirenses mais vulneráveis”.

“É a minha primeira vez prestigiando um momento tão satisfatório, com o secretariado da gestão disponível a atender as necessidades do nosso povo”, disse o vereador Tequinha Brito, presidente da Câmara Municipal. “Essa realização é em busca de uma Teixeira melhor, e a união entre os poderes Legislativo e Executivo permanece tendo influência nessa proposta”.

Já o vereador Clemeson de Jesus Castro agradeceu pela realização desta edição no bairro Castelinho: “obrigado ao prefeito por ter atendido nosso pedido de fazer o evento aqui. Hoje, o Castelinho é contemplado com diversos investimentos, como pavimentação e as placas solares instaladas nesta escola. Continuamos trabalhando pois é isso que o povo merece; é uma forma de gratidão”.

Esta edição do Prefeitura no Seu Bairro contou com diversas ações das secretarias municipais, dentre elas: consultas médicas pré-agendadas, testes rápidos, aconselhamento jurídico, corte de cabelo e maquiagem, atividades esportivas e recreativas, solicitação de serviços da infraestrutura e inscrição de Microempreendedores Individuais (MEI); além de apresentações culturais. O prefeito Dr. Marcelo Belitardo também ofereceu atendimentos médicos e realizou a entrega de duas motos para a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Infraestrutura, a fim de permitir que ambas as pastas possam executar suas demandas de forma ágil.

“Apesar das inúmeras obras e investimentos que efetuamos no município desde o início da gestão, ainda temos muito o que fazer por Teixeira de Freitas. Pela proximidade com a população teixeirense, compreendemos as diversas demandas que aflige o município para que, juntos, possamos construir a cidade que vocês merecem”, concluiu o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

