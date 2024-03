Ídolo do Fla assume grupo do governo por candidatura à Copa Feminina

O ministro do Esporte, André Fufuca, colocou o secretário nacional de Futebol e Direito do Torcedor, Athirson Mazolli e Oliveira, para coordenar o grupo de trabalho do governo dedicado a articulações e suporte pela candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

Ídolo do Flamengo e ex-jogador de clubes como Cruzeiro, Santos e Bayer Leverkusen, da Alemanha, Athirson substitui no posto a chefe de gabinete de Fufuca, Valeska Monteiro de Melo Queiroz. Ele assumiu a Secretaria de Futebol em janeiro.

O projeto de trazer a Copa Feminina ao Brasil foi encampado por Lula ainda nos primeiros meses de governo.

A declaração do presidente oficializando a intenção do Brasil sediar a Copa foi entregue por Fufuca ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, em novembro de 2023. Representantes da entidade visitaram o país entre os dias 20 e 23 de fevereiro.

Também estão no páreo candidaturas conjuntas de Alemanha, Bélgica e Holanda e Estados Unidos e México. A decisão sobre o país que receberá o torneio sai em 17 de maio, em uma votação no Congresso da Fifa em Bangkok, Tailândia.