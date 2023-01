Cinco razões que farão desta Supercopa um momento inesquecível

Na agenda do torcedor brasiliense, o jogo entre Flamengo x Palmeiras, neste sábado (28/1), no Mané Garrincha, será certamente um momento inesquecível. Anotamos cinco razões que farão desta Supercopa do Brasil um acontecimento mais que especial:

1) Será o primeiro título a ser disputado na temporada, colocando frente a frente as duas melhores equipes de 2022. Quem vencer, sairá de campo super motivado para a sequência do campeonato estadual do seu estado e para as demais competições da temporada. Do ponto de vista psicológico, não pode haver um componente mais animador do que este;

2) Depois da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2022, o Flamengo empatou com o Palmeiras no ranking de times com mais títulos nacionais na elite do futebol brasileiro. O Rubro-Negro soma agora 15 títulos (oito do Brasileirão, quatro da Copa do Brasil, dois da Supercopa do Brasil e um da Copa dos Campeões), mesmo número do Verdão (dez do Brasileirão, quatro da Copa do Brasil e um da Copa dos Campeões). Será portanto, um grande tira-teima;

3) Vitor Pereira, o novo técnico do Flamengo, tem no currículo dois títulos do Campeonato Português e uma Supertaça com o Porto, além dos títulos nacionais com o Olympiacos, na Grécia, e Shangai SIPG, na China. Mas ele nunca conseguiu vencer o seu compatriota Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Foram três jogos em 2022, como técnico do Corinthians, sendo duas derrotas e um empate. Conseguirá quebrar esse tabu no próximo sábado?

4) Abel Ferreira, ao lado de Felipão e Cuca, é um dos três treinadores que conquistaram a tríplice coroa por um mesmo clube brasileiro. Mas ele tem o Flamengo “engasgado na garganta”, porque, na final da Supercopa 2021, também no Mané Garrincha, ele viu o seu time perder, após empate por 2 x 2 no tempo normal, e derrota nos pênaltis por 6 x 5. Abel já disse algumas vezes que nunca “engoliu” aquela derrota para Rogério Ceni, que era o técnico do Mengão;

5) Anote esse nome: Endrick Felipe Moreira de Sousa, nascido em Taguatinga, dia 21 de julho de 2006. É certamente a maior promessa de craque do futebol brasileiro nas últimas décadas. Pode ser (quem sabe?) sua primeira (e única) exibição em Brasília, já que ele deve se integrar ao Real Madrid no fim do ano. Os merengues pagaram 70 milhões de euros pela sua liberação. O torcedor brasiliense, que teve a privilégio de ver Neymar pela última vez com a camisa do Santos jogando no DF (em 26/5/2013), terá a chance de ver esse novo menino-prodígio jogando no Mané Garrincha.

