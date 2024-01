Idosa de 94 anos sofre parada cardíaca e morre durante incêndio no Hospital São Luiz em São Paulo

Um mulher de 94 anos morreu nesta quinta-feira, 11, após sofrer uma parada cardíaca durante um princípio de incêndio no Hospital São Luiz do Morumbi, localizado na zona sul de São Paulo. A informação foi confirmada pela unidade hospitalar por meio de comunicado. “Uma paciente de 94 anos infelizmente sofreu uma parada cardíaca durante o evento. Lamentamos o falecimento da paciente e estamos prestando toda assistência aos familiares”, diz a nota encaminhada à reportagem. Como o site da Jovem Pan mostrou, uma pane elétrica em um equipamento no segundo andar do hospital causou fumaça no prédio e dificultando o funcionamento adequado de duas unidades de terapia intensiva. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Inicialmente, o Hospital São Luiz do Morumbi informou que não havia feridos e nenhum paciente teve seu tratamento prejudicado, sendo 12 transferidos para outras unidades hospitalares “por precaução”. Contudo, em novo comunicado, o hospital atualiza o número para 47 transferidos e completa que o “evento está sendo devidamente investigado e o hospital segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes”.