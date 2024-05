STF repassa R$ 60 milhões para a recuperação do Rio Grande do Sul

Giulian Serafim / PMPA

1 de 1 Resgate de famílias na Ilha dos Marinheiros, pela Defesa Civil de Porto Alegre – Metrópoles – Foto: Giulian Serafim / PMPAO Supremo Tribunal Federal (STF) vai repassar R$ 60 milhões para a recuperação do Rio Grande do Sul, que sofre os impactos das chuvas fortes na região que deixou 100 mortos e 128 desaparecidos. O dinheiro vem de penas pecuniárias e multas.

Esse repasse será transferido diretamente para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Até o momento, 1,4 milhão foram afetados em 417 municípios gaúchos. Destes, 163 mil estão desalojados e 66 mil encontram-se em abrigos públicos. Ainda há 128 desaparecidos e 372 feridos nessa tragédia socioambiental.

Ajuda do STF compartilhada por Eduardo Leite Essa ajuda foi compartilhada pelo governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), no X (antigo Twitter). Na publicação, Leite afirma que recebeu a informação do repasse do próprio presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

“O Rio Grande do Sul agradece por esse importante apoio, que será utilizado de maneira responsável e transparente pelo governo”, escreveu o governador.