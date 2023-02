Idosa desaparecida desde 1979 é encontrada em hotel no Rio Grande do Sul

Uma idosa de 73 anos desaparecida desde 1979 foi encontrada em um hotel no município de Garibaldi, na Serra do Rio Grande do Sul, no último dia 31 de janeiro. Segundo a Polícia Civil, funcionários do hotel informaram que a idosa trabalhou como servente no local entre os anos de 1990 e 2000 e que vivia em um quarto no subsolo do estabelecimento. As informações são do G1.

Após 44 anos, a idosa voltou ao convívio da família, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

“A senhora teria se afastado da família em 1979, por alguma desavença, algo que não está bem esclarecido. Desde então, a família não soube mais dela”, diz o delegado Marcelo Ferrugem.

O registro do desaparecimento dela só foi feito em 2021 por uma sobrinha que ficou sabendo de uma campanha de identificação de desaparecidos. A Polícia Civil localizou a mulher após receber denúncias de que ela estava no hotel. Uma investigação foi aberta para descobrir se ela era vítima de maus-tratos.

“As condições de higiene no local eram precárias, roupas de cama e colchão muito sujos. Ela fazia as necessidades em um balde”, explica o delegado.

Autoridades trabalhistas também apuram se a mulher esteve em condições de trabalho análogo a escravidão. “Ela apresenta algum comprometimento cognitivo, talvez sinais de Alzheimer. Ela parou de trabalhar nesse estabelecimento e acabou permanecendo por ali”, relata Ferrugem.