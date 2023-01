Idoso é morto após ser feito de “escudo humano” por traficantes em Santa Mônica

O idodo Expedito Pio de Oliveira, 72 anos, morreu depois de ter sido usado como “escudo humano” durante uma troca de tiros entre traficantes no bairro da Santa Mônica. Ele estava a caminho de um mercadinho, quando, durante o confronto, foi agarrado por um dos criminosos e usado como barreira contra os disparos do grupo rival.

Expedito foi atingido na cabeça e nas costas na tarde desta sexta-feira (27). Ele chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida à Upa da San Martin. Segundo moradores, o homem que fez Expedido de escudo foi baleado sete vezes e está internado no Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo. Ele é conhecido pelo apelido de Padeiro e estaria usando uma tornozeleira eletrônica. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O confronto aconteceu por volta das 16h, na Rua Otoniel Dutra, conhecida também como a Rua do Forno, que faz ligação entre a Santa Mônica ao bairro do Curuzu. Moradores disseram que Expedito era muito querido no bairro, que ele morava sozinho e que trabalhava vendendo vassoura na região. O enterro da vítima está previsto para amanhã (29), na região do subúrbio.

Eles relataram que, durante o tiroteio entre as facções, vários carros e casas também foram atingidos. “É uma guerra que não tem fim e quem paga somos nós, moradores, pessoas de bem”, declarou uma dona da casa.

Segundo eles, uma ponte é a divisa entre os grupos criminosos. “A ponte separa as duas facções, que ficam atirando direito. Todas as casas da redondeza têm marcas de tiros. Tem morador que não deixa o carro mais aqui, com medo de o carro amanhecer metralhado”, disse um outro morador.

Na quinta-feira (26), as facções se enfrentaram por volta das 22h30. “Ninguém dormiu de tanto tiro. Um bando saiu dos becos que dão na Santa e começaram a disparar, provocando os rivais, que também atiraram. Foi um inferno”, declarou o morador.

Sobre à morte de Expedito, a Polícia Militar informou que, na tarde de sexta-feira, um homem, que foi socorrido por populares, deu entrada na Upa San Martin, atingido por disparo de arma de fogo na rua do Forno, em Santa Mônica. “A vítima não resistiu aos ferimentos. Não há dados quanto às circunstâncias, que deverão ser investigadas pela polícia judiciária”, diz a nota enviada à redação.

A Polícia Civil foi procurada, mas até o momento não respondeu.