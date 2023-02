Idoso é preso após xingar homem que o socorreu: “Não gosto de preto”

A vítima socorreu o idoso enquanto ele passava mal, em Estiva (MG), mas foi atacada com xingamentos racistas em seguida 08/02/2023 13:35, atualizado 08/02/2023 13:35

Reprodução

Um idoso de 67 anos foi preso por injúria racial, nessa segunda-feira (7/1), contra um homem que o ajudou quando ele estava passando mal. O caso foi registrado na cidade de Estiva, no sul de Minas Gerais.

Conforme o boletim policial, o rapaz passava de bicicleta por um bar quando viu o suspeito deitado no chão, aparentemente tendo uma convulsão. A vítima o ajudou, mas, ao recobrar a consciência, o idoso disse que “não gosta de preto” e que “preto para ele é tudo vagabundo”.

Assista ao vídeo do momento no portal BHAZ, parceiro do Metrópoles.

