IF Baiano Campus Uruçuca promoveu curso de pilotagem e processamento de fotos com drones

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca, realizou nesta quinta-feira 11 de maio de 2023, o curso de pilotagem e processamento de fotos com drones.

O curso foi direcionado para os estudantes do IF Baiano Campus Uruçuca, mais a comunidade externa. Durante o curso, os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre os princípios básicos da tecnologia de drones, segurança com drones, técnicas de pilotagem de drones e o uso de drones em fotografia e videografia.

O curso foi ministrado pelo professor Rubem Pedreira, docente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano no Campus Uruçuca. Professor Rubem é Graduado em Engenharia de Agrimensura pela Universidade Federal de Viçosa, Especialista em Geotecnologias pela Escola de Engenharia de Agrimensura e Especialista em Engenharia Ambiental Urbana pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Ele possui um amplo conhecimento e expertise em tecnologias de drones e fotografia.

Os participantes do curso, tiveram a oportunidade de praticar voos de drones em um ambiente controlado e aprenderam a processar fotos e vídeos capturados pelos drones usando softwares profissionais.

O curso foi muito proveitoso para os participantes, os participantes elogiaram a qualidade do conteúdo e as habilidades do instrutor. Eles disseram que o curso superou as expectativas.

Segundo o professor Rubem, a tecnologia de drones é uma área empolgante e está em constante evolução. Ele enfatizou que é muito importante, que os profissionais de diversas áreas saibam como utilizar as tecnologias de maneira segura.

O IF Baiano Campus Uruçuca, se destaca na oferta de cursos de alta qualidade; para atender às necessidades da comunidade local e para contribuir com o desenvolvimento tecnológico da região.

O curso aconteceu em dois períodos, no período da manhã aconteceu das 08:00h às 12:00 h. No período da tarde das 13:00 h às 17:00 h.

Por | Ascom