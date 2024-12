Igor Kannário lança 1ª parte do DVD e anuncia música de trabalho para o verão

Música “Bota Pra Virar” é a aposta do cantor

Os fãs de Igor Kannário têm um motivo a mais para curtir a sexta-feira. É que hoje (20/12) o cantor está lançando, no seu canal oficial do Youtube, a primeira parte do novo seu DVD de carreira “Bem-vindo à minha quebrada”.

Gravado em julho deste ano, no Parque de Exposições de Salvador, o projeto representa um marco na carreira de Igor Kanário e contou com participações de peso, a exemplo de Zé Vaqueiro, João Gomes, Luan Freitas, Teto, Marcelo Falcão, Tomate e Melly, além do angolano, Matias Damásio, artista de repercussão internacional, com forte apreciação nas regiões da América Latina e Europa.

A música de trabalho que encabeça o projeto é o hit “Bota Pra Virar”. De autoria de Duvoox, Mika, Thalles Medina e o próprio Igor Kannário, a canção é dona de um ritmo envolvente, com uma batida que é a cara da Bahia. O refrão marcante promete animar o verão do grande público.

A primeira parte do DVD de Igor Kannário pode ser conferida no Youtube, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=5OGErMLaXjE