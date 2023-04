Igreja Pentecostal Ungida, promove evento com participação da cantora Neide Martins

Acontecerá na próxima quarta-feira (26) de abril, na Igreja Pentecostal Ungida as 19:00hrs, a 7° Elo da Campanha do Quarta do Propósito, com uma programação ESPECIAL repleto de adoração.

Com participação da cantora Neide Martins e Banda num culto ESPECIAL, repleto do gênero gospel, que irá conosco louvar a Deus, neste período de imensas tribulações, onde a fé em Deus é única certeza da gloria celestial.

Venha participar, do evento da Igreja Pentecostal Ungida de Itamaraju, localizada na rua 05 de outubro, nº 650, centro de Itamaraju.

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. MT 11:28