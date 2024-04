Imóvel comercial vale mais que residencial e pode ser bom investimento

Alta rentabilidade, contratos de longo prazo e valorização são algumas das principais vantagens em apostar nesse mercado.

O investimento em imóveis comerciais pode trazer alta rentabilidade e valorização no decorrer do tempo. Além disso, os contratos de locação de longo prazo e a capacidade de atrair inquilinos são algumas das vantagens que impulsionam o interesse de investidores do mercado imobiliário.

De acordo com pesquisa feita pelo FipeZap+, em 2023, o aluguel de estabelecimentos comerciais teve a maior alta de preços em dez anos. Os dados do levantamento mostram que o preço médio atual do metro quadrado para aluguel deste tipo de espaço é R$ 41,51.

Em São Paulo, a mesma metragem custa R$ 49,89. Esse valor faz a capital paulista ser a cidade brasileira, entre os municípios monitorados, com o metro quadrado mais caro para locação de salas comerciais.

Conforme indicam essas tendências, para os investidores que desejam diversificar suas carteiras, aplicar em imóveis comerciais pode ser uma alternativa lucrativa. Para tomar decisões informadas e estratégicas nesse caminho, é importante também acompanhar as variações do mercado, como o índice IFIX hoje.

IFIX é o índice designado para avaliar o desempenho médio dos fundos imobiliários com cotas negociadas na bolsa de valores brasileira, conhecida como B3. Classificado como um índice setorial, ele se concentra em ativos de interesse de um setor específico e fornece informações detalhadas sobre seu desempenho.

Características que fazem dos imóveis comerciais opções vantajosas de investimento

De acordo com portais especializados no mercado imobiliário, os imóveis comerciais podem oferecer uma taxa de retorno sobre o investimento maior que os residenciais, trazendo alta rentabilidade.

Segundo o índice FipeZap, imóveis comerciais rendem de 1,2% a 4,3% do valor investido. Por exemplo, um investidor que aplicou R$ 400 mil em uma sala comercial, poderia esperar um retorno inicial de R$ 5 mil por mês na locação.

Além disso, a valorização dos imóveis comerciais ao longo do tempo também pode ser uma variável importante, especialmente em regiões de alto crescimento econômico. Nesse sentido, é válido procurar por aspectos que aumentem as chances de valorização, como localização próxima a centros comerciais, em avenidas, com acessos rápidos e fáceis às rodovias, e locais com restaurantes.

Como os imóveis comerciais costumam ser utilizados para lojas, escritórios e galpões, por exemplo, geralmente são alugados por companhias que buscam estabelecer suas operações naquele endereço. Os contratos de locação nesses casos tendem a ser de longo prazo, o que significa uma renda regular e previsível para o investidor.

Enquanto contratos de aluguel de imóveis residenciais costumam ter a duração de 6 meses a 2 anos, os de salas comerciais podem ter durabilidade maior de 5 anos, por exemplo, chegando até 10 anos de contrato efetivo. Isso ocorre, porque as empresas precisam de mais tempo para se fixar em um local e para que os clientes lembrem onde encontrá-las.

Desafios também devem ser levados em consideração

Conforme apontado pelos portais especializados, embora a investir em imóveis comerciais traga benefícios, existem alguns desafios que precisam ser levados em conta. A vacância é um exemplo, já que, embora a locação comercial seja mais estável, o risco de o imóvel não ser ocupado durante um período não é totalmente anulado.

A instabilidade econômica é outro fator que merece atenção e planejamento por parte dos investidores. As empresas podem precisar cortar gastos em momentos de instabilidade econômica. Com isso, a demanda por locais comerciais pode variar e afetar a ocupação e a receita do investimento.

Investir em imóveis comerciais também requer atenção aos custos operacionais e de manutenção, ainda que as empresas costumem arcar com eventuais reformas durante o período de locação. A orientação é que os interessados analisem o mercado de forma detalhada para entender a demanda por espaços comerciais na região, a concorrência e o potencial de crescimento econômico.

Existe ainda o risco de inadimplência por parte dos locatários. Segundo os especialistas, esse risco, contudo, tende a ser menor quando comparado a imóveis residenciais. Isso ocorre por conta do planejamento de longo prazo e da estabilidade financeira que costuma ser associada às empresas.