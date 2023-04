Inauguração da peixaria do Mercado Municipal ocorreu na última segunda (03)

Inauguração da peixaria do Mercado Municipal (Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (03), ocorreu a inauguração da nova peixaria do Mercado Municipal de Teixeira de Freitas. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

“Um momento singelo, mas muito importante ao nosso município. Há trinta dias, tínhamos a intenção de entregar a peixaria aos seus trabalhadores, pois sabíamos ser um momento estratégico devido a Semana Santa”, disse o prefeito. “Como sempre, nossa equipe cumpriu o objetivo. Com a nova peixaria, vamos conseguir impulsionar a economia: uma família com renda maior é importante para a sociedade como um todo”.

Maxsoely Brito, secretária de Desenvolvimento Econômico, explicou a participação ativa dos comerciantes que irão atuar no ambiente: “foi um trabalho que prezou pela transparência. O projeto inicial foi sendo atualizado aos poucos de acordo com as famílias que estarão presentes aqui. Este é um grande marco para a gestão e para a economia do município”. Já Paulo de Souza, secretário de Infraestrutura, reforçou que “é um ambiente novo e modernizado que vai impulsionar as atividades já realizadas no Mercadão”.

Desde o início da gestão, a Prefeitura tem investido no Mercado Municipal: além da construção de boxes para a exposição de produtos, ocorreu também a instalação das redes de drenagem, de esgoto e pavimentação. O investimento no local garante aos feirantes que trabalham diariamente no Mercadão a possibilidade de trabalhar em uma estrutura adequada e de qualidade, além de muito mais conforto também aos clientes no espaço — que é um dos mais tradicionais da cidade.

Inauguração da peixaria do Mercado Municipal (Fotos: Wesley Morau)

“Os feirantes sofriam bastante com uma estrutura que não estava adaptada para sol e chuva intensa. Em nove dias de mandato, nos reunimos com a classe e nos comprometemos a tirar o projeto do papel”, disse Marcelo Teixeira, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal.

O vereador Ailton Cruz, por sua vez, salientou que “é uma obra maravilhosa que traz benefícios para o povo, principalmente daqueles que tiram o sustento da pesca. E o melhor: os clientes estarão mais satisfeitos”. Os trabalhadores do Mercadão celebraram a obra: para Fábio, “ficou maravilhoso. Vamos mostrar os produtos com qualidade, principalmente na Semana Santa”.

“A organização administrativa da gestão deixa a cidade em condições de realizar investimentos maiores, tornando Teixeira de Freitas mais atraente. Não são processos fáceis, mas caminhando juntos, tudo flui com eficiência. Vamos trabalhar pelo potencial do nosso município e da nossa população”, encerrou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Inauguração da peixaria do Mercado Municipal (Fotos: Wesley Morau)

O post Inauguração da peixaria do Mercado Municipal ocorreu na última segunda (03) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.