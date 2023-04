Inauguração de Starbucks no Shopping Barra terá show de Carlinhos Brown

O Shopping Barra lançará sua coleção Outono-inverno na próxima quinta-feira (27). Outros dois acontecimentos irão marcar o momento e unir moda, música, entretenimento e bem-estar: a inauguração da Starbucks e um show acústico de Carlinhos Brown, na praça central.



“O Barra está sempre na vanguarda da moda. Há 35 anos estamos apontando as tendências, apoiando e inovando o mercado fashion. Dessa vez não será diferente. Estamos adicionando nesse caldeirão esse um grande ícone pop que é Carlinhos Brown. A nossa coleção outono-inverno 2023 está maravilhosa e poderá ser conferida nas nossas lojas que vão apresentar o melhor da temporada”, afirma Karina Brito, gerente de Marketing do centro de compras, durante entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

A loja Starbucks funcionará no primeiro piso do Shopping Barra. A rede, inclusive, trará entre suas opções do menu, o Starbucks®️ Brasil Blend, café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e da própria Bahia.