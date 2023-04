Incêndio atinge apartamento e prédio precisa ser evacuado na Pituba

Um incêndio atingiu um apartamento do Condomínio Edifício Pituba Top, no bairro Pituba, no final da tarde desta quarta-feira (26). O condomínio, que fica na Rua Engenheiro Adhemar Fontes, precisou ser evacuado.

As chamas atingiram o imóvel que fica no 1º andar e foram percebidas pelos moradores por volta das 17h20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo.

Os moradores estavam fora do apartamento no momento do incêndio. Uma moradora do imóvel atingido chegou em seguida, mas os bombeiros já tinham controlado as chamas. Um idoso que estava em home care em outro andar precisou ser removido com ajuda de uma ambulância particular. Um cachorro também presou ser resgatado em outro apartamento.

O prédio possui gás encanado e os moradores, cerca de 50 pessoas, aguardam a vistoria da Defesa Civil para retornarem às suas casas. A energia do prédio também foi desligada.