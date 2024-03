Incêndio atinge casas do novo presidente do União Brasil

Foto: Divulgação

O novo presidente do União Brasil, Antônio de Rueda 11 de março de 2024 | 21:45

Duas casas do novo presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, pegaram fogo simultaneamente na noite desta segunda-feira, 11. Os imóveis ficam em Toquinho, no litoral de Pernambuco. O incêndio foi confirmado pelo advogado à reportagem.

Rueda disse que só foi informado sobre o incêndio por volta das 20h30 desta segunda e diz não ter informações sobre possíveis feridos até o momento. Ele afirmou já ter solicitado aos advogados para “fazer as comunicações necessárias às autoridades”.

Augusto Tenório/Estadão