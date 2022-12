Incêndio atinge imóvel no centro do Rio de Janeiro; confira vídeos

Um imóvel localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira, 29. A ocorrência foi confirmada pelo Centro de Operações do Rio através das redes sociais. O incêndio acontece na Rua da Alfândega, na altura do Solares Pousada e teria começado por volta das 9h40 da manhã. As autoridades foram acionadas e equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda-Municipal, Polícia Militar, CET-Rio e SEG estão atuando no local. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos pelas chamas. O episódio provocou a interdição da Avenida Passos. A fumaça do incêndio pode ser vista de diversos pontos da cidade. Vídeos das chamas foram publicados nas redes sociais.

Confira alguns registros:

INCÊNDIO NO CENTRO | Há incêndio em imóvel na Rua da Alfândega, na altura do Solares Pousada. Equipes da Prefeitura e Bombeiros no local. #Centro #CORInforma pic.twitter.com/yX2IcGF6Tn — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 29, 2022

Incêndio nesse momento na Rua da Alfândega, no Centro do Rio.#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/cgACP8kj24 — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) December 29, 2022

Incêndio no centro do Rio pic.twitter.com/90ChgiWkoS — Isabela Lobato (@Isabela87850015) December 29, 2022

Incendio no Centro do Rio, tudo engarrafado, evitem a região pic.twitter.com/EevTTj4DR5 — Targino (@MTargino1997) December 29, 2022

Incêndio em loja no Saara. Centro comercial do Rio de Janeiro.

Pqp pic.twitter.com/HLQ57JKsqb — Stevenson Soares da Silva (@StevensonSoare4) December 29, 2022