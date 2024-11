Incêndio atinge trem da Linha 9-Esmeralda em São Paulo

Um trem da linha 9-Esmeralda, que é gerida pela Via Mobilidade em São Paulo, pegou fogo neste domingo (24) em decorrência de uma falha no sistema elétrico. Um incidente grave ocorreu na estação de Santo Amaro, onde um dos trens estacionados sofreu uma explosão e pegou fogo. Os bombeiros foram rapidamente acionados e conseguiram controlar as chamas de forma eficiente, evitando que o incêndio se espalhasse. Felizmente, não houve registro de feridos durante o incidente, o que aliviou as preocupações dos passageiros e da equipe de emergência. Em resposta à falha elétrica, a Via Mobilidade comunicou que a linha está funcionando com intervalos maiores entre os trens. Técnicos da empresa estão presentes no local para realizar os reparos necessários e restabelecer a operação normal o mais rápido possível.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA