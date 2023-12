Incêndio destruiu mercadinho em conjunto habitacional de Itamaraju

Um novo incêndio também com causas desconhecidas, rapidamente avançou pelo telhado de uma moradia, onde funcionava um mercadinho no conjunto habitacional Vista Bela, neste domingo (31) de dezembro, véspera de ano novo em Itamaraju.

Segundo informações o fogo consumiu rapidamente tudo que estava dentro do comércio, moradores ajudaram no controle das chamas, que avançavam de forma abrupta.

O receio do fogo avançar para outras moradias, mobilizou a comunidade, que também tentava contato com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Autoridades foram notificadas e as causas deverão ser investigadas, para identificar o que motivou o rápido incêndio. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.