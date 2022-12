Incêndio em fiação interdita rua na região central de São Paulo

O fogo se espalhou rapidamente pelo emaranhado de fios nos postes, provocando medo e tensão na Avenida Paulista, um dos principais cartões postais de São Paulo. As chamas começaram no fim da noite de quarta-feira, 28, e só foram contidas na madrugada. Apesar do susto, ninguém se feriu. A contadora Eliana Vicente estava no local no momento em que começou o fogo. “O maior problema disso é o morador que está aqui, as empresas que estão trabalhando, você é pego de surpresa, poderia até ter machucado alguém, caído em cima de um carro. Sorte que não destruiu nenhum poste, porque o estrago seria pior”, afirmou a contadora. O receio de Eliana era de uma explosão no local, caso as chamas não fossem contidas, já que, no subsolo, passa uma rede de gás. “Qualquer faísca dessa o quarteirão todo pode ir pelos ares”, continuou. No dia seguinte, o prejuízo ficou para moradores e empresas, que ficaram horas sem acesso à internet. A Enel, concessionária de energia, informou que a equipe técnica foi acionada sobre o incêndio e que, ao chegar, as equipes constaram que as chamas eram nos fios de responsabilidade das empresas de telecomunicação. A concessionária esclareceu que o fornecimento de energia na região não foi afetado.

*Com informações do repórter David de Tarso