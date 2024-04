Incêndio na casa de Rueda foi provocado, conclui perícia

Laudo da Polícia Civil de Pernambuco, porém, não identificou nenhum material genético; portas de fundo da casa do presidente do União Brasil foi arrombada

Casa de verão de Rueda fica na praia de Toquinho, em Pernambuco; não houve feridos reprodução/ X – 11.mar.2024

Caio Vinícius 5.abr.2024 (sexta-feira) – 15h23



A perícia da Polícia Civil de Pernambuco concluiu que o incêndio na casa do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, na praia do Toquinho (PE), foi provocado e de provável como criminoso. Contudo, não foi possível identificar nenhum material genético ou digital do autor no interior da residência.

O laudo também concluiu que a porta dos fundos da casa do presidente do União Brasil foi arrombada, o que indica a presença de um autor durante o incêndio. Uma perícia preliminar não encontrou digitais na residência.

A falta das imagens das câmeras de segurança da residência dificultam uma possível identificação dos autores. Mas, conforme apurou o Poder360, filmagens do condomínio mostram a presença de uma pessoa no interior da casa durante o incêndio.

O incêndio aconteceu em um momento de uma disputa controversa que envolveu uma briga e troca de ameaças com o antigo presidente do partido, Luciano Bivar.

Os investigadores apreenderam as câmeras de segurança de uma marina de barcos (local usado para guardar embarcações) próximo à casa de Rueda. O proprietário informou não ter imagens do dia do incidente, o que levantou suspeita dos policiais.

As investigações sobre o incêndio na casa de Rueda continuarão. A Polícia Civil de Pernambuco deve intimar novas testemunhas e concluir as análises das câmeras de segurança do condomínio.