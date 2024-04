Indianos vão às urnas a partir desta 6ª na maior eleição do mundo

Cerca de 968 milhões de eleitores escolherão 543 legisladores para o Parlamento; Narendra Modi busca 3º mandato como premiê

A votação foi aberta em parte do território indiano nesta 6ª feira (19.abr) e se estenderá por 44 dias

19.abr.2024 (sexta-feira)



Os eleitores da Índia vão às urnas a partir desta 6ª feira (19.abr.2024) para renovar a câmara baixa do Parlamento do país e escolher um novo primeiro-ministro. A maior eleição do mundo vai durar 44 dias, até 1º de junho. A previsão é que a divulgação dos resultados ocorra em 4 de junho.

Os indianos escolherão 543 legisladores para a câmara baixa, chamado de Lok Sabha, com um mandato de 5 anos. E o premiê será escolhido de forma indireta pelo partido ou coalizão que alcançar a maioria dos assentos (277).

No poder há uma década, o primeiro-ministro Narendra Modi busca seu 3º mandato consecutivo. O partido de Modi, Bharatiya Janata, deve vencer com folga, segundo pesquisas de intenção de voto.

A disputa envolve 6 partidos nacionais, 57 estaduais e outros 2.597 partidos menores. Porém, está concentrada entre o governista Bharatiya Janata e o oposicionista Congresso Nacional Indiano. A oposição formou uma aliança de 28 partidos chamada India (Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento Nacional Indiano) na tentativa de tirar Modi do poder.

Segundo o Banco Mundial, com dados de 2022, a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, sendo o país mais populoso do mundo. Conforme a comissão eleitoral indiana, cerca de 968 milhões de indianos estão aptos a votar, mais do que as populações dos Estados Unidos, da UE (União Europeia) e da Rússia somadas. Isso faz do pleito o maior já realizado.

Por causa de sua enorme população e extensão territorial (cerca de 3,3 milhões de km2), com muitas áreas remotas, a votação se estenderá por cerca de 1 mês e meio e terá 7 fases.