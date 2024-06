Indiciados por injúria contra Moraes voltam pedir acesso às imagens

Em petição, o advogado da família Mantovani diz que o mais recente relatório da PF não apresenta nenhum elemento novo

Alexandre Moraes aparece em vídeo chamando Alex Zanatta de “bandido” Reprodução/YouTube

Caio Vinícius 4.jun.2024 (terça-feira) – 16h32



Ralph Tórtima, advogado do trio indiciado por injúria contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, voltou a pedir acesso às imagens de câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma (Itália), onde se deu o episódio, em julho de 2023.

Na petição, o advogado da família Mantovani diz que o mais recente relatório da PF (Polícia Federal) não apresenta nenhum elemento novo do caso. Até hoje as imagens não foram divulgadas porque os vídeos estão sob sigilo.

O pedido se dá 1 dia depois de a PF voltar atrás e indiciar na 2ª feira (3.jun) o empresário Roberto Mantovani Filho; a sua mulher, Andreia Mantovani; e o seu genro, Alex Zanatta, por calúnia.

Em fevereiro, a corporação havia concluído o caso, sem indiciamentos, mas reabriu a investigação.

O advogado da família Mantovani também pediu acesso às mensagens obtidas no celular de Roberto Mantovani Filho. Depois da reabertura da investigação, o empresário foi intimado a depor sobre conteúdos encontrados em seu aparelho telefônico, porém, os materiais não foram concedidos.

A defesa solicitou uma perícia para analisar o trecho das filmagens em que o filho de Moraes, Alexandre Barci, gesticula próximo do empresário.