Influencer Toguro atropela e mata motociclista ao dirigir de ré em avenida

Uma batida envolvendo um carro de luxo e uma moto terminou com o motociclista morto na madrugada deste sábado (4), no Rio de Janeiro. O motorista do Range Rover era o influencer Tiago Toguro, que conta com milhões de seguidores em suas redes sociais.

Segundo o g1, Toguro perdeu o acesso a uma avenida. Ele começou a dar ré para retornar, quando atropelou a moto e seu condutor.

Toguro viralizou nas redes sociais no ano passado com mensagens motivacionais e reflexões, como o meme “em pleno ano da tecnologia”. Ele também compartilha conteúdos sobre musculação nos canais de YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”. O

s dois canais juntos somam quase 8 milhões de seguidores. Já a sua conta do Tiktok bateu 4,3 milhões recentemente. No instagram, Toguro conta com 6,2 milhões de fãs.