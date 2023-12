Infra em 1 Minuto: Destaques do setor de biocombustíveis em 2023

Pedro Rodrigues, do CBIE, cita o programa Combustível do Futuro e o aumento gradual da mistura de biodiesel no diesel

O Poder360, em parceria com o CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), lança nesta 6ª feira (15.dez.2023) mais um episódio do programa Infra em 1 Minuto. Em análises semanais, Pedro Rodrigues, sócio da consultoria e especialista em óleo e gás, fala sobre os principais assuntos que marcaram a semana no setor de energia.

Neste 70º episódio, Rodrigues fala sobre o que, na opinião dele, foram os destaques do setor de biocombustíveis e de fontes renováveis em 2023.

O sócio do CBIE diz que o setor em questão “teve 1 ano menos conturbado, se comparado aos setores de óleo e gás e de energia elétrica”. Ele fala sobre destaques “no campo prático” e destaques “no campo teórico”.

No segundo grupo, estaria o PL (projeto de lei) do programa Combustível do Futuro, proposta enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Câmara em 14 de setembro de 2023. Segundo o governo, o projeto visa promover a “mobilidade sustentável de baixo carbono” e vai estabelecer ações nas áreas de automóveis individuais, transporte de carga e aviação.

“Quanto às mudanças concretas, a mais importante foi a retomada da evolução dos mandatos de mistura do biodiesel”, diz Rodrigues, referindo-se ao aumento do percentual de biodiesel no óleo diesel. A decisão anunciada em março pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) determinou que fosse de 10% para 12% ainda em 2023. E que o percentual seguirá aumentando, gradualmente, até chegar a 15% em 2026.

Pedro Rodrigues diz ser importante que os planos “saiam do papel” em 2024. “Os incentivos aos biocombustíveis podem ser o diferencial da transição energética brasileira, oferencendo uma solução brasileira para a descarbonização de diversos setores da nossa economia”, declara.

