Infra em 1 Minuto: Mudança na política de dividendos da Petrobras

Para Pedro Rodrigues, do CBIE, a alteração foi a principal responsável pela queda das ações da petroleira

A plataforma P-58, que produz petróleo para a Petrobras no campo de Jubarte, no litoral do Espírito Santo Steferson Faria/Divulgação/Petrobras

PODER360 15.mar.2024 (sexta-feira) – 6h03



O Poder360, em parceria com o CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), lança nesta 6ª feira (15.mar.2024) mais um episódio do programa Infra em 1 Minuto. Em análises semanais, Pedro Rodrigues, sócio da consultoria e especialista em óleo e gás, fala sobre os principais assuntos relacionados ao setor de energia.

Neste 78º episódio, Pedro Rodrigues fala sobre os resultados da Petrobras em 2023 e como a mudança na política de dividendos da petroleira fizeram com que suas ações caíssem.

Em 7 de março, a Petrobras divulgou balanço financeiro, que mostrou que a empresa registrou um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023, o 2º maior de sua história. O montante é 33,8% inferior ao reportado em 2022, quando a companhia havia lucrado R$ 188,3 bilhões.

O anúncio da distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2023 era a informação mais aguardada pelo mercado no balanço financeiro. O Conselho de Administração da companhia decidiu não distribuir dividendos extraordinários, mesmo registrando o 2º maior lucro da história da petroleira. A notícia frustrou investidores, o que fez com que as ações da estatal na Bolsa de Nova York caíssem 10% nas operações pós-mercado do mesmo dia.

Para Pedro Rodrigues, “a explicação para a queda expressiva dos papéis da petroleira está justamente nos dividendos”. Segundo ele, a situação ficou ainda pior com a circulação de rumores sobre um possível envolvimento direto do governo federal na decisão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez declarações com críticas aos acionistas da petroleira.

“Esse caso é um grande exemplo do que já foi trazido à mesa de discussões no passado recente, a importância de uma gestão transparente, responsável e independente na Petrobras”, afirma o sócio do CBIE.

