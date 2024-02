Instabilidade na CBF não prejudica sediar Copa feminina, diz Ednaldo

Presidente da entidade retornou ao cargo por decisão liminar de Gilmar Mendes. O Brasil tenta ser a sede do evento em 2027

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, afirmou nesta 4ª feira (21.fev.2024) que a instabilidade na cúpula da entidade não deve prejudicar a tentativa do Brasil de sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A declaração foi no Palácio do Planalto, depois de um encontro com o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) e com representantes da Fifa que estão no Brasil para vistoriar estádios e possíveis cidades-sede.

“Não vai prejudicar. Não prejudica, nós temos confiança plena em tudo que tem acontecido, eu fui eleito legitimamente pela maior votação da história da instituição e estamos trabalhando com todo o otimismo e consideração para fazermos as melhores competições que temos realizado e também para recebermos a copa do mundo em 2027”, disse.

Em janeiro, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, devolveu Rodrigues à presidência da CBF, que havia sido afastado do cargo em 7 de dezembro por decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).

A ação que questionava o afastamento do dirigente foi apresentada ao Supremo pelo PC do B –partido responsável por indicar o secretário-geral da instituição– em 23 de dezembro.

O ministro do STF disse também que considerou as manifestações favoráveis ao retorno de Ednaldo Rodrigues ao comando da CBF por parte da AGU (Advocacia Geral da União) e da PGR (Procuradoria Geral da República).

Em nota assinada pelo advogado-geral da União substituto, Flavio José Roman, foram mencionadas consequências do afastamento de Ednaldo para o futebol brasileiro, além da ameaça de suspensão da própria CBF pela Fifa e Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também opinou, na época, pelo retorno do dirigente esportivo ao cargo.

Ednaldo e o ministro dos Esportes, André Fufuca, que também participou da reunião, se mostraram confiantes com o Brasil ser a sede da Copa do Mundo. Depois das vistorias, a Fifa não teria feito novas exigências para os estádios brasileiros. A decisão deve ser tomara em reunião ad Fifa na Tailândia, em maio.

ENTENDA O CASO Ednaldo sofre, há meses, uma série de pressões internas na CBF que se intensificaram com o mau desempenho da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Acusações de mau uso dos recursos da confederação vieram a público, impulsionadas por opositores de Ednaldo e embasadas em documentos vazados aos quais o Poder360 teve acesso.

Enquanto o processo do MP (Ministério Público) do Rio tramitava, o então presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por acusações de assédio sexual e moral contra funcionárias –os casos foram arquivados posteriormente, em outubro de 2022.

Ednaldo Rodrigues, vice de Caboclo, assumiu interinamente e assinou, junto ao MP, um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). O TAC possibilitou sua eleição formal em março de 2022 para um mandato de 4 anos. Esse acordo foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça do Rio em decisão proferida em 7 de dezembro.

CBF & PC DO B O Partido Comunista do Brasil indicou, em 2023, Alcino Rocha para o cargo de secretário-geral da CBF. Ele, que foi filiado ao PC do B, assumiu o cargo em 16 de janeiro do ano passado e deu lugar a Caio Rocha, indicado pelo interventor José Perdiz para o cargo em dezembro.

Depois da chegada de Perdiz, Rocha continuou se comunicando com a Fifa e se apresentando como secretário-geral –já que a entidade não reconheceu a nova diretoria e presidência. Oficialmente, no entanto, ele passou a ocupar o cargo de assessor especial da Presidência Interina.

CBF & IDP A CBF tem uma relação comercial com o IDP (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa), empresa privada de ensino fundada por Gilmar Mendes há 25 anos e hoje comandada por seu filho Francisco Mendes, que é diretor-geral da escola.

Em 16 de agosto de 2023, a CBF e o IDP anunciaram uma parceria para gestão e operação da chamada CBF Academy. Essa unidade de negócios de confederação oferece cursos dentro do Brasil e no exterior para quem deseja adquirir profissionalização no mercado do futebol.

Segundo um comunicado da confederação divulgado na época, a CBF Academy foi “criada em 2016” e “é organizada em duas escolas”: uma concentrada em técnica e outra de gestão e negócios. “Já certificou mais de 10.000 alunos, com um portfolio que ultrapassa os 40 cursos, em diferentes segmentos, voltados para a formação de profissionais do futebol”. Leia a íntegra do comunicado (PDF – 2,9 MB).

Francisco Mendes, que comanda o IDP e é filho de Gilmar Mendes, afirmou o seguinte na ocasião em que o contrato com a CBF foi firmado:

“O IDP tem 25 anos de história, milhares de alunos formados e hoje entramos em campo com a CBF. E em uma tabelinha que, espero, seja das melhores, como as que tivemos com Garrincha e Pelé, Bebeto e Romário, Ronaldo e Rivaldo, e agora, CBF Academy e IDP. Queremos multiplicar e expandir.

“O futebol brasileiro é um dos ativos mais importantes que temos e é conhecido no mundo todo. E a CBF Academy tem papel fundamental nesse momento em que o futebol se profissionaliza em todo o mundo. O futebol hoje é um grande negócio, além de ser arte e magia também.

“A CBF e a CBF Academy têm papel primordial neste ecossistema do futebol brasileiro e, com o IDP se aliando a esse movimento, queremos que o futebol gere frutos. Agradecemos a todos da CBF Academy por um casamento longevo e produtivo para o futebol nacional e para o Brasil”.

O valor do contrato entre IDP e CBF não foi revelado. A CBF Academy, em seus bons momentos antes de firmar parceria com o IDP, tinha uma receita na casa de R$ 12 milhões por ano.

A seguir, vídeo que foi divulgado pela CBF de quando Ednaldo Rodrigues e Franscisco Mendes firmaram a parceria sobre a CBF Academy (3min15s):