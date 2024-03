Inmet emite alerta vermelho de chuva no RJ, MG e ES. Já são 11 mortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para acumulado de chuva para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O alerta vale da manhã deste sábado (23/3) até o fim da noite de domingo (24/3).

Ao todo, já são 11 pessoas mortas, sendo sete no Rio e quatro no Espírito Santo em função de deslizamentos e alagamentos.

Segundo o órgão, as áreas afetadas são a Zona da Mata e Vale do Rio Doce em Minas Gerais, centro-sul do Espírito Santo, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Norte do Rio e região metropolitana do Rio de Janeiro.

Essa região deve registrar acumulado de chuva acima dos 100 milímetros por dia. Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além da possibilidade de deslizamentos de encostas.

Rio de Janeiro De acordo com o Comitê de Chuvas do Estado do Rio, sete pessoas morreram, até o momento. A Defesa Civil informou que uma pessoa está desaparecida em Teresópolis, o Corpo de Bombeiros tenta localizar o jovem.

Confira:

O governo fluminense informou que há risco muito alto de inundações, enxurradas e alagamentos para o Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Teresópolis, Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana, Magé e Petrópolis.

Espírito Santo Algumas cidades do Espírito Santo registraram acumulado de chuva de 295 milímetros. A força da água chegou a arrastar carros e caminhões. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) confirmou que quatro vidas foram perdidas em Mimoso do Sul.

De acordo com boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, outras sete pessoas seguem desaparecidas em razão do forte volume de chuvas na região. O número de desalojados é estimado em mais de 1,2 mil pessoas.

O governo do Espírito Santo e o Corpo de Bombeiros estão organizando doações de água mineral, cestas básicas, cobertores, roupas em boas condições e kit de higiene pessoal para as pessoas atingidas no estado. Para quem tiver interesse, a entrega dos itens podem ser feitas na sede do Corpo de Bombeiros Militar (Endereço: Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, bairro Enseada do Suá), e em Cachoeiro de Itapemirim, na 1ª Companhia Bombeiros Militar (Endereço: BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, bairro Marbrasa).

Minas Gerais A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) informou que grande parte da capital mineira está sob alerta de risco geológico forte. Há possibilidade de pancadas de chuvas na região, além de ventos fortes.

O hospital de campanha para atender os pacientes com dengue, chikungunya e zika ficou alagado em Belo Horizonte neste sábado. A Prefeitura informou que em decorrência da forte chuva a água entrou em parte da estrutura, mas os atendimentos seguem normais.