Gustavo foge de área vip para evitar encontro com Key Alves em show

Três dias após anunciarem o fim do relacionamento, Gustavo Benedetti e Key Alves marcaram presença no show de Israel e Rodolffo na madrugada desta sexta-feira (7/4), no Villa Country, em São Paulo.

A possibilidade de um reencontro dos dois no evento animou os fãs do ex-casal, porém segundo fontes da coluna LeoDias, o Cowboy, que estava acompanhando de sua assessora, evitou a todo custo o contato com a ex, abrindo mão até de ficar na área vip reservada para os famosos, bem próximo ao palco.

De acordo com informações obtidas pela coluna, Gustavo foi convidado para curtir o evento direto do camarote Brahma, então foi até o local, mas acabou passando boa parte do show no camarim, pois mesmo sem convite, Key teria saído da área vip e entrado no camarote. Ainda segundo as informações, Key estava bastante agitada indo constantemente ao camarim e voltava para o camarote, aparentemente no intuito de encontrar com o ex.

