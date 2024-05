Innoveway e Wemkt Firmam Parceria para Potencializar o Mercado de Suplementação Vitamínica

A Innoveway, empresa de suplementos vitamínicos de alta qualidade, focada em promover saúde e bem-estar, e a Wemkt360, agência de marketing digital especializada em planejamento estratégico e marketing de influência, têm o prazer de anunciar uma parceria que promete revolucionar o mercado de suplementação vitamínica por meio do trabalho com influenciadores digitais.

Este setor tem vivido um crescimento notável, à medida que as pessoas buscam maneiras de melhorar sua saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, a importância dos influenciadores digitais se destaca, pois agregam valor ao compartilharem suas experiências pessoais com os produtos, gerando confiança e credibilidade entre os consumidores.

A parceria entre as empresas visa ampliar a presença digital da marca Innoveway, utilizando o poder do marketing de influência para alcançar um público mais amplo e engajado. Combinando a qualidade dos produtos da marca com a expertise da Wemkt em identificar e colaborar com influenciadores que compartilham os valores da marca, a parceria promete oferecer conteúdo relevante e autêntico para os consumidores em todo o Brasil.

Marketing de influência é hoje uma realidade importante para toda e qualquer marca que deseja se destacar no universo digital. Um dos aspectos mais importantes ao incorporá-la na estratégia de marketing, gira em torno das provas sociais que os creators podem gerar, seja por meio de depoimentos ou ao mostrarem transformações reais, através de antes e depois.

Para uma das sócias da Innoveway Priscila Vitorino: “Ter influenciadores digitais atrelados a nossa marca, é uma estratégia robusta quando falamos de provas sociais, queremos pessoas reais usando o produto, trazendo feedbacks verdadeiros e principalmente agregando valor em suas rotinas de cuidados. Tudo que fazemos é de forma humanizada e verídica, vendemos o que acreditamos e principalmente o que pode transformar positivamente toda a rotina de cuidados dos consumidores.”

Essas demonstrações tangíveis exercem um impacto significativo nas decisões de compra do público. Vale ressaltar a importância dos microinfluenciadores neste contexto. Com uma conexão mais íntima com seus seguidores, eles se destacam como fontes confiáveis de recomendações. Sua habilidade em transmitir mensagens autênticas e personalizadas os torna fundamentais na estratégia como um todo.

Iasmim Marques e Carolina Carvalho, sócias da Wemkt360 enfatizam: “O marketing de influência é vital nos dias de hoje para marcas como a Innoveway. Combinando sua excelência em saúde e bem-estar com nossa habilidade em selecionar os influenciadores ideais, estamos não só promovendo seus produtos, mas também construindo laços com os consumidores.”

A parceria entre ambas as empresas de fato promete ser uma verdadeira transformação no mercado de suplementação vitamínica, impulsionando o crescimento e o sucesso mútuo.

Sobre a Innoveway

A Innoveway é uma empresa que atua há quatro anos no fornecimento de suplementos vitamínicos de alta qualidade, dedicada a promover a saúde e o bem-estar dos consumidores. Com uma ampla gama de produtos desenvolvidos com os mais altos padrões de qualidade, a Innoveway é reconhecida por sua excelência e compromisso com a saúde de seus clientes. É reconhecida por trabalhar constantemente para garantir que cada produto seja meticulosamente elaborado, respaldado por evidências científicas e ofereça os melhores resultados possíveis.

Sobre a Wemkt360

A Wemkt360 é uma agência de marketing digital especializada em estratégias inovadoras para marcas que buscam se destacar no mercado. Com uma equipe experiente e apaixonada por marketing digital, a WeMKT oferece soluções personalizadas que ajudam as marcas a alcançarem seus objetivos de negócio e a se conectarem de forma autêntica com seu público-alvo. Seu core business propõe ser mais que uma agência tradicional e sim um braço estratégico das organizações que atende, tendo dois grandes produtos em sua cartela: o marketing de influência para organizações de qualquer porte, e o marketing digital em formato 360º para pequenos e médios empreendedores.

Contato WeMKT360:

Iasmim Marques – (11) 99362-9002 – [email protected]

Carolina Carvalho -(11) 99319-3186 – [email protected]