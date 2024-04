Inquérito é sobre Musk e não sobre funcionários, diz especialista

Alexandre de Moraes determinou que sejam ouvidos os representantes do X no Brasil e advogado André Marsiglia aponta incongruência no despacho do ministro, que persiste no erro ao apontar dono da rede social como CEO

“O investigado no inquérito objeto da decisão é Musk, não sua empresa”, diz André Marsiglia arquivo pessoal

PODER360 16.abr.2024 (terça-feira) – 23h29



O advogado constitucionalista e articulista do Poder360, André Marsiglia, afirmou que o inquérito instaurado para apurar condutas do dono da X (ex-Twitter), Elon Musk, é sobre o empresário e não sobre os funcionários da plataforma. O especialista escreveu em seu perfil na rede social.

Nesta 3ª feira (16.abr), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou os depoimentos de representantes da empresa no Brasil. O magistrado atendeu pedido da PGR (Procuradoria Geral da República) para apurar o papel de Musk na plataforma. Eis a íntegra (PDF – 117 kB).

No pedido, o procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, questiona se Musk pode determinar a publicação de postagens no X e se o fez com perfis bloqueados no Brasil por decisão judicial. Gonet diz ser necessário saber se a empresa levantou o bloqueio dos perfis e quem determinou o ato.

A investigação faz parte da decisão do ministro do STF de incluir o dono do X como investigado no inquérito das milícias digitais, protocolado em julho de 2021, que investiga grupos por conduta contra a democracia.

Entretanto, o advogado constitucionalista disse que “representantes da empresa não são necessariamente representantes de Musk”.

“Não se pode intimar alguém da empresa, em um inquérito sobre Musk, para saber sobre a empresa e sobre Musk. Não pode ser ouvida uma pessoa sobre procedimento alheio a ela”, disse o advogado.

Segundo Marsiglia, não há sentido em intimar alguém para perguntar se descumpriu uma decisão. “O Judiciário deve verificar se houve o descumprimento e intimar. Não pode intimar para verificar se houve descumprimento. Não se chama alguém na delegacia e pergunta: ‘O senhor cometeu algum crime?’”, escreveu.

O especialista também afirmou que, se a diligência quer saber se Musk teria poderes estatutários para ordenar o descumprimento, é dispensável o depoimento. “São solicitações documentais meramente burocráticas que podem ser feitas sem necessidade de ninguém ser ouvido”, disse.

Marsiglia indica ainda incongruência na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz que Musk é o CEO do Twitter. Musk é, na realidade, o dono da plataforma, e anunciou que deixaria o cargo de CEO da empresa em 11 de maio de 2023.

Leia abaixo a íntegra da análise de André Marsiglia:

Musk X Moraes A decisão de Moraes de incluir Musk no inquérito das milícias digitais se deu depois da escalada do tom do dono do X contra o ministro do STF.

Em 6 de abril, Elon Musk perguntou por que o ministro Alexandre de Moraes “exige tanta censura no Brasil”. O empresário respondeu uma publicação do ministro no X de 11 de janeiro.

O comentário de Musk veio na sequência de acusações feitas pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger em 3 de abril. Segundo Shellenberger, o ministro tem “liderado um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.

Os comentários críticos escalaram o tom e Musk disse que pensa em fechar o Twitter no Brasil e que divulgará as exigências de Moraes que violam leis. Ele também chamou o ministro de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”, dizendo que ele deveria “renunciar ou sofrer um impeachmant”.

TWITTER FILES BRAZIL Em 3 de abril, o jornalista norte-americano Michael Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X no Brasil entre 2020 e 2022 falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários.

As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo.

Shellenberger criticou especificamente o ministro Alexandre de Moraes por “liderar um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”. Segundo ele, Moraes emitiu decisões pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que “ameaçam a democracia no Brasil” ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso e dados pessoais de contas –o que violaria as diretrizes da plataforma. Os autos dos processos mencionados no caso estão sob sigilo.

O caso foi batizado de Twitter Files Brazil em referência ao Twitter Files originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro daquele ano.

À época, Musk entregou um material a jornalistas que indicavam como a rede social, nas eleições norte-americanas de 2020, colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo o filho do candidato à presidência do país Joe Biden.

Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mails que revelam, em certa medida, como o Twitter reagia a pedidos de governos para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo.

No caso brasileiro, Musk não foi indicado como a fonte que forneceu o material, no entanto, o empresário escalou críticas a Moraes durante alguns dias.