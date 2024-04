Inscrições para concurso público de Teixeira de Freitas são prorrogadas; confira prazo

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que as inscrições para o Concurso Público e de Processo Seletivo para provimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas estão prorrogadas até o dia 22 de abril.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da empresa organizadora do concurso, Instituto NOTUS (https://www.notusinstituto.com.br/). Importante destacar que a empresa também é responsável pela orientação, esclarecimento ou suporte referentes aos editais e suas erratas.

Estão sendo ofertadas 368 vagas imediatas e 4517 voltadas à formação de cadastro reserva para diversos cargos para lotação na sede do município de Teixeira de Freitas, bem como na zona rural, distritos e povoados.

