Interventor anuncia criação de grupos para análise de manifestações

O Interventor na Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), Ricardo Capelli, determinou a criação de grupos de trabalho com o objetivo de aperfeiçoar normas e protocolos em duas áreas: manifestações públicas e atividades de inteligência.

Após criados, os grupos terão 60 dias para concluir os trabalhos, que serão consolidados em relatórios circunstanciados com análise das normas e protocolos existentes, bem como minutas com propostas de alteração das normas.

Intervenção no Distrito FederalO atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli, tornou-se o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro, segundo decreto assinado em 8 de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).