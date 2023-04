Sem poder sentar, Adriana Bombom volta para casa em pé no metrô após procedimento

Para manter o bumbum perfeito exige sacrifícios. Adriana Bombom realizou um procedimento estético nos glúteos nesta terça-feira (4/4) e precisou ir para casa em pé no metrô, sentido Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. À coluna LeoDias, a atriz falou do procedimento realizado e sobre a viagem no transporte público.

Durante o percurso, uma passageira que estava no mesmo vagão que a atriz chegou a oferecer uma cadeira para Adriana se sentar, mas Bombom teria recusado e explicado que devido ao procedimento realizado há pouco tempo não podia se sentar.

Ela é dançarina, atriz, modelo e apresentadora

Destaque da Inocentes de Belford Roxo, a penúltima a desfilar no primeiro dia do Grupo A do Rio de Janeiro

Em entrevista à coluna LeoDias, Adriana explicou qual procedimento realizou e o motivo de ter voltado para casa de metrô.

“Fiz um pequeno procedimento estético com aplicação de colágeno. Realmente não poderei me sentar até amanhã. Como o procedimento foi na Barra e não é algo que requer repouso absoluto, mas apenas um resguardo da área que levou as aplicações, no caso o bumbum, voltar de metrô foi a melhor e mais rápida opção pra retornar pra Zona Sul, onde moro atualmente. Não tenho problemas com o metrô, quando a gente viaja para Paris ou Nova York, a gente sempre usa lá, não é?” , declarou.

