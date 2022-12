Investigado, Silvinei Vasques é exonerado da direção-geral da Polícia Rodoviária Federal

O governo Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques nesta terça-feira, 20. A decisão foi publicada no Diario Oficial da União do dia e assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, entre diversas outras exonerações e dispensas. O texto não apresenta as razões do governo federal para determinarem o desligamento, mas apenas informa o fato: “Dispensar Silvinei Vasques da função de Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”. Após as eleições de 2022, Vasques virou alvo do Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de não cumprir sua função corretamente, quando deveria impedir e desfazer bloqueios de estradas federais e estaduais por todo o país, considerados antidemocráticos e ilegais, e executados em forma de protesto contra o resultado oficial do pleito presidencial. Vasques tornou-se réu por improbidade administrativa no caso. Antes das eleições, o ex-diretor da PRF havia pedido votos para a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).