Construção de escola no bairro Ulisses Guimarães (Foto: Junior Origem)

A construção da nova escola no bairro Ulisses Guimarães é um marco relevante no compromisso da Prefeitura com o futuro educacional de Teixeira de Freitas. O equipamento seguirá o padrão estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 13 salas de aula, quadra poliesportiva com cobertura, entre outros ambientes essenciais para a realização das atividades pedagógicas.

A obra segue em serviços como a execução da quadra e pátio externo. Simultaneamente, a equipe responsável realiza os acabamentos internos — como forro, revestimento cerâmico e infraestrutura elétrica.

Uma sociedade mais justa e desenvolvida só é possível a partir do poder transformador e acolhedor da educação. Por isso, cada ação empreendida é direcionada para elevar a excelência da rede pública de ensino. A nova escola, portanto, é apenas um dos exemplos do compromisso da gestão atual com o futuro de todos os teixeirenses.

Construção de escola no bairro Ulisses Guimarães (Fotos: Junior Origem)

O post Investindo no futuro: Prefeitura prossegue com obra de escola padrão FNDE apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.