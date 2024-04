App de namoro para servidores públicos tem 10 mil usuários

Divulgação

1 de 1 imagem colorida app relacionamento servidores públicos – Foto: DivulgaçãoO Brasil tem mais de 11 milhões de servidores públicos e é natural que muitos deles compartilhem valores, experiências e estilo de vida. Baseado nisso, foi criado o aplicativo 2solids, uma plataforma de relacionamento exclusiva para o público dos servidores concursados, ativos ou inativos.

Já no cadastro, que é gratuito, os usuários devem informar o órgão/entidade onde trabalham, cargo, além de outras informações comuns em aplicativos de relacionamento. A verificação dos perfis é feita pela equipe do app através dos portais de transparência Brasil afora.

O 2solids já se tornou a maior comunidade de relacionamentos entre servidores solteiros do país, com 10 mil usuários ativos. A plataforma, hoje, tem um público dividido em 51% de mulheres e 49% de homens. Clique para ver.

Sintonia entre usuários servidores públicos De acordo com a CEO do projeto, Raquel Bellumat, a sintonia entre os usuários seja mais facilmente firmada no primeiro contato e, entre os diferenciais do aplicativo está a “valorização da estabilidade, uma característica intrínseca aos servidores públicos”.

“Desenvolvemos um aplicativo que dá ao servidor a segurança para conhecer alguém estável e sólido como ele, com suas conquistas e sonhos. Para muitos, a busca por um parceiro que compartilhe dessa estabilidade é fundamental”, completou.