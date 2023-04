Ipec: após 100 dias, Lula é aprovado por 39%; reprovação vai a 26%

Levantamento foi feito entre os dias 1 e 5 de abril e ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais 11/04/2023 18:00, atualizado 11/04/2023 18:00

Hugo Barreto/Metrópoles

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é classificado como ótimo ou bom por 39% da população, segundo mostram dados da pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (11/4). O levantamento mostra também que 30% dos brasileiros classificam o terceiro mandato do petista como regular, enquanto outros 26% o classificam como ruim ou péssimo. Não sabem ou não responderam são 6%.

Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 19 de março, a avaliação de ótimo ou bom da gestão petista oscilou dois pontos percentuais para baixo, saindo de 41% para 39%. Por outro lado, a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 24% para 26%.

O levantamento é divulgado em meio às comemorações de 100 dias de governo do petista, completados nessa segunda-feira (10/4).

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 5 de abril e ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

A avaliação de ótima/boa da gestão de Lula é mais expressiva entre os eleitores que vivem na Região Nordeste, com 55%, seguida por aqueles que têm renda familiar de até 1 salário mínimo (53%), menos escolarizados (47%) e católicos (48%).

Em contrapartida, o governo tem avaliação ruim ou péssima entre residentes na Região Sul (44%), brasileiros com renda familiar superior a 5 salários-mínimos (37%), evangélicos (35%) e pessoas com renda de mais de 2 a 5 salários mínimos (33%).

O Ipec também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou não a maneira como o presidente Lula governa. O resultado foi:

Aprova: 54%Desaprova: 37%Não sabe/Não respondeu: 9%Na pesquisa anterior, Lula tinha 57% de aprovação e 35% de desaprovação.

Confiança no presidenteA pesquisa divulgada nesta terça também questionou se os entrevistados confiam no presidente. Ipec mostra que 52% dos brasileiros confiam e outros 44% disseram não confiar. No levantamento anterior, 53% diziam confiar e 43% afirmavam não confiar.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Luiz Inácio Lula da Silva, nascido em 1945, é um ex-metalúrgico, ex-sindicalista e político brasileiro. Natural de Caetés, no Pernambuco, foi o 35º presidente do BrasilFábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (2)

De origem simples, Lula se mudou para São Paulo com a família quando ainda era criança. Na infância, trabalhou como vendedor de frutas e engraxateRafaela Felicciano/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (7)

Mais tarde, tornou-se auxiliar de escritório, foi aluno do curso de tornearia mecânica no Senai e, tempos depois, passou a trabalhar em uma siderúrgica que produzia parafusos, onde perdeu o dedo mínimo da mão esquerdaFábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (4)

Em 1966, Lula começou a trabalhar em uma empresa metalúrgica. Em 1968, filiou-se ao Sindicado de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e, em 1969, foi eleito para a diretoria do sindicato da categoriaFábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (17)

Durante a ditadura militar, liderou a greve dos metalúrgicos e foi preso, cassado e processado com base na lei vigente à época. Foi justamente nesse período que a ideia de fundar o Partido dos Trabalhadores surgiuRicardo Stuckert

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (5)

Para formar a sigla, juntou representantes de movimento sindicais, sociais, católicos e intelectuais. Lula se tornou o primeiro presidente do PT. Durante a redemocratização, foi um dos principais nomes do Diretas Já, e no mesmo período, iniciou a carreira políticaReprodução/YouTube

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (16)

Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e, em 1989, concorreu pela primeira vez para presidente. Perdeu para Fernando Collor. Lula disputou o Palácio do Planalto outras duas vezes até ser eleito, em 2002Ricardo Stuckert/Reprodução/Instagram

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (6)

Cumprindo o primeiro mandato, foi reeleito em 2006, após disputa com Geraldo Alckmin, e permaneceu como presidente até 31 de dezembro de 2010Fábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (9)

Durante o período em que foi chefe de Estado, ficou conhecido pelos programas sociais Fome Zero e Bolsa Família, pelos planos de combate à pobreza e pelas reformas econômicas que aumentaram o PIB brasileiro. No exterior, Lula foi considerado um dos políticos mais populares do Brasil e um dos presidentes mais respeitados do mundoFábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (8)

Após passar a faixa presidencial para Dilma Rousseff, Lula começou a realizar palestras nacionais e internacionais. Em 2016, foi nomeado por Dilma para comandar a Casa Civil, mas foi impedido de exercer a função pelo STFFábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (14)

Em 2017, Lula foi condenado pelo então juiz Sergio Moro por lavagem de dinheiro e corrupção, resultado da Operação que ficou conhecida como Lava Jato. A sentença levou Lula à prisão até 2019, quando ele foi solto após o STF decidir que ele só deveria cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentençaFábio Vieira/Metrópoles

***Foto-Lula-ex-presidente-brasil (18)

Em 2021, o Supremo declarou que Sergio Moro foi parcial nos julgamentos e, consequentemente, todos os atos processuais foram anulados. Lula tornou-se elegível outra vez e, tempos depois, confirmou a intenção de se candidatar novamente ao PlanaltoReprodução

Mais lidas