Irã agradece ao Brasil por solidariedade com presidente morto

Em nota oficial divulgada pela embaixada, o país islâmico agradece as condolências prestadas pelo presidente Lula

PODER360 21.mai.2024 (terça-feira) – 15h59



A Embaixada da República Islâmica do Irã agradeceu, em nota oficial desta 3ª feira (21.mai.2024), a solidariedade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi e líderes estatais no domingo (19.mai). Além disso, o comunicado informa sobre a abertura do livro de condolências para o presidente morto na Embaixada do Irã em Brasília. Com a morte de Raisi, o vice-presidente Mohammad Mokhber, de 68 anos, assumirá o cargo e formará um governo de transição. Eis a íntegra da nota oficial (PDF – 1 MB)